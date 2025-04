Dalla lotta salvezza all’Inter, i nerazzurri pensano al colpo a sorpresa

Marotta spiazza i tifosi dell’Inter, ecco il colpo a sorpresa per la prossima estate: dalla lotta salvezza alla maglia nerazzurra

È evidente come l’ultima settimana, in termini di risultati, possa incidere soprattutto sul morale della squadra di Simone Inzaghi. Prima il ko col Bologna, poi il tracollo in Coppa Italia contro il Milan.

L’ennesimo derby perso: ora i tifosi dell’Inter iniziano ad essere preoccupati. Perché il cammino della compagine meneghina, fino a questo momento, è stato perfetto. Ora ritorna prepotentemente in discussione la lotta Scudetto (il calendario parrebbe favorire il Napoli) mentre permane il sogno Champions League anche se il Barcellona promette di essere un osso duro.

Parallelamente agli affari di campo la dirigenza di Viale della Liberazione sta già provando a muoversi con largo anticipo per i prossimi rinforzi richiesti da Simone Inzaghi. Uno di questi potrebbe arrivare, a sorpresa, dalla Serie A: si torna a parlare di attaccanti.

Sorpresa in Serie A: lo prende l’Inter

Joaquin Correa sicuro di partire a zero, Marko Arnautovic – salvo inattesi colpi di scena – farà la stessa ‘fine’. E così la ricerca di nuovi attaccanti potrebbe aver già garantito un nome decisamente interessante per il reparto avanzato dei campioni d’Italia in carica.

Nikola Krstovic andrebbe ad incastrarsi in un attacco che vede, ancora oggi titolari inamovibili, Marcus Thuram e Lautaro Martinez. Ciò che manca in termini di resa arriva dalla panchina: perché Correa è stato per tutto l’anno un corpo estraneo e Arnautovic, anche a causa degli infortuni, raramente ha fornito un contributo all’altezza della situazione.

La punta del Lecce, sotto contratto con i salentini fino al 30 giugno 2027, potrebbe rappresentare la scelta più intelligente possibile. Un attaccante moderno, ottimo realizzatore e capace di giocare generosamente per la squadra. Qualcosa che, fino a questo momento, è evidentemente mancato a Inzaghi.

Krstovic, ecco l’Inter: può essere la scelta giusta

Classe 2000, il Lecce mantiene un’opzione per prolungargli il contratto fino all’estate 2028. Ma si sa che davanti all’offerta di una grande squadra, sia il club pugliese che il calciatore stesso potrebbero decidere di dirsi addio.

In questo momento la valutazione di Krstovic si avvicina ai 20 milioni di euro, i giallorossi lo hanno accolto nell’estate 2023, per poco meno di 4 milioni di euro, dal Dunajska Streda, club di Superliga (Nike Liga) slovacca. In questa stagione Krstovic ha collezionato fino a questo momento 34 presenze con ben 11 gol e 3 assist vincenti. Numeri che per il momento stanno tenendo a galla il Lecce, in piena lotta per non retrocedere in Serie B.

A questo punto l’idea Krstovic potrebbe prendere forma nelle prossime settimane, come prima alternativa a Lautaro e Thuram. A maggior ragione se dovessero arrivare proposte interessanti pure per Taremi, che in questa sua prima (ed unica?) stagione con l’Inter non ha convinto pienamente Simone Inzaghi.