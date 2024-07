Un giovane, no meglio se esperto: è ‘scontro’ tra Inzaghi e l’Inter

Marotta e Ausilio si stanno muovendo sul calciomercato secondo le linee guida dettate dal fondo Oaktree

Senza esagerare, ma in seno all’Inter è in atto uno ‘scontro’ tra Simone Inzaghi e la dirigenza. O meglio dire la proprietà, perché i dirigenti da Marotta e Ausilio si stanno muovendo secondo le linee guida dettate da Oaktree. Che sono diverse, nonostante la propaganda iniziale messa in campo dai soliti noti, da quelle del suo predecessore Zhang.

Marotta, da giugno anche Presidente, ha paradossalmente meno campo libero oggi col fondo che prima con Suning quando era ‘solo’ Amministratore delegato. Ormai il messaggio, cioè il diktat è chiaro: Oaktree non vuole che vengano spesi soldi e investite risorse per calciatori ultratrentenni o giù di lì, nonché particolarmente costosi lato ingaggio. La preferenza, come nel caso di Red Bird col Milan, va e deve andare verso calciatori più giovani e in sostanza rivendibili in futuro.

È molto probabile che con Oaktree al comando qualche mese prima, l’Inter non avrebbe potuto ingaggiare Zielinski e Mehdi Taremi. Non a caso in queste settimane è stato detto no all’affondo per Hermoso, mentre era arrivato il via libera per Cabal. Lo ‘scontro’ in atto verte adesso proprio sul difensore, il famoso braccetto di sinistra.

Deluso già dal mancato rinnovo triennale, Inzaghi avrebbe voluto il sopracitato Hermoso, in alternativa Ricardo Rodriguez (nome tornato in auge in queste ore) per coprire il vuoto lasciato dall’infortunio di Buchanan e il riavanzamento di Carlos Augusto come vice di Dimarco, ma guarda caso i dirigentini sono piombati su Renan dello Zenit (20 anni compiuti ad ottobre) perché, appunto, ha tutte le caratteristiche gradite al fondo.

Meno di 20 milioni per Renan: “Più forte di Thiago Silva, vincerà il Pallone d’Oro”

Attualmente Renan gioca in Brasile, all’Internacional di Porto Alegre ma il suo cartellino appartiene allo Zenit che lo strappò al Corinthians nel gennaio del 2023. Il classe 2003 mancino di Brasilia ha una clausola risolutiva da circa 20 milioni di euro, tuttavia secondo le ultime indiscrezioni potrebbe essere acquistato a una cifra inferiore considerata la situazione delicata dei club russi in relazione alla guerra con l’Ucraina.

“Tutti lo vogliono, ma finora nessuno ha fatto una proposta ufficiale”, ha risposto il suo entourage a ‘Revista Colorada’. “È più forte di Thiago Silva, un giorno vincerà il Pallone d’Oro”, ha detto invece sua mamma intervistata da ‘gianlucadimarzio.com’.