“È il miglior attaccante al mondo”: il piano per soffiarlo all’Inter

Pronta un’offerta ricchissima per strappare il giocatore all’Inter. Si gioca tutto sull’ingaggio e i bonus alla firma

C’è un nome che aleggia nei rumors di mercato ormai da mesi. E’ quello di un attaccante che ha segnato, finora, 25 gol e messo a referto anche 11 assist in 45 presenze complessive con il suo club ormai rassegnato a perderlo a parametro zero senza il rinnovo del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno.

Un breve identikit che descrive al meglio il rendimento avuto da Jonathan David in quella che è, senza dubbio, la sua migliore stagione da quando milita nel Lille. Le prossime quattro partite che chiuderanno la Ligue 1 saranno le ultime che l’attaccante canadese disputerà con Les Dogues, in piena lotta per la conquista di un posto in Champions League. Serviranno i gol di David per conquistarlo e per l’attaccante non potrebbe esserci miglior regalo d’addio dopo cinque stagioni con il club che ha lanciato Osimhen, Leao, Maignan e Botman.

Alla stregua dei suoi precedessori anche il canadese è destinato ad approdare in un top club europeo. Si ma quale ? La lista delle pretendenti è lunghissima e comprende anche l’Inter che ha bisogno di un nuovo centravanti nella prossima stagione che posso alternarsi più efficacemente a Lautaro e Thuram rispetto a Taremi, Arnautovic e Correa.

Un club di Premier League insidia l’Inter: pronta una super offerta per David

Nonostante l’ormai prossimo svincolo dal Lille, l’acquisto di Jonathan David si prospetta alquanto oneroso. Tutto si giocherà, verosimilmente, oltreché sull’ingaggio sulle inevitabili commissioni e sui bonus alla firma. Proprio su questi aspetti si concentra l’offerta del West Ham, altra squadra che si è inserita prepotentemente nella corsa al centravanti.

Dopo una stagione deludente conclusa a ridosso della zona retrocessione, gli Hammers puntano a riscattarsi immediatamente per tornare nella parte alta della classifica di Premier. Un obiettivo che passa anzitutto dall’acquisto di nuovi rinforzi per potenziare l’attuale organico a disposizione di Potter nel quale non mancano comunque individualità di rilievo come Kudus, Paquetà o Fulkrug solo per citarne alcune.

Priorità all’attacco che perderà sia Michail Antonio che Danny Ings come free agent. Un centravanti come David, descritto dalla stampa inglese come “uno dei migliori attaccanti al mondo“, risolverebbe i problemi del reparto offensivo degli Hammers che puntano ad accontentare sia le pretese di ingaggio del giocatore che punta a uno stipendio di almeno 8 milioni di sterline che le pretese del suo entourage che vuole un bonus di 13 milioni alla firma.

Questa l’indiscrezione del portale Givemesport che conferma anche il concreto interessamento di Inter e Barcellona, due degli altri top club sulle tracce di David, obiettivo anche di PSG, Arsenal, Atletico Madrid, Newcastle, Juventus e Chelsea. Alcune di queste pretendenti, rispetto al West Ham, hanno un indubbio vantaggio ovvero quello di disputare la Champions League, una competizione cui un calciatore del livello di David non può non ambire e che, probabilmente, sarà dirimente nella sua scelta.