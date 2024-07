Dalla Roma all’Inter, operazione UFFICIALE: “È stato un onore”

Un altro passaggio dalla Roma all’Inter: è ufficiale l’ultimo acquisto dei nerazzurri dalla società giallorossa

Nell’ultimo biennio i rapporti fra Inter e Roma si sono un po’ raffreddati. Qualcosa fra le parti si è spezzato dopo il passaggio di Henkrikh Mkhitaryan a zero dal club giallorosso a quello nerazzurro. Già l’anno prima, nel 2021, quando a metà agosto l’allora trentacinquenne Edin Dzeko lasciò la Roma per firmare un contratto biennale con l’Inter da parametro zero, per non irritare troppo la società capitolina la dirigenza nerazzurra inserì nell’accordo un bonus pari a 1,5 milioni da versare alla vecchia squadra del bosniaco in caso di qualificazione alla Champions League (fatto poi avvenuto).

Negli anni precedenti fra le due società c’erano invece stati parecchi affari. Alcuni positivi per l’Inter, altri un po’ meno. I tifosi nerazzurri avranno un bel ricordo dell’arrivo dalla Roma di calciatori come Di Biagio, Moriero, Marco Branca e Colonnese negli anni ’90. E poi di Chivu, acquistato per circa 15 milioni nel 2007 e poi rimasto legato alla società nerazzurra fino a quest’estate.

Meno positivi sono stati gli arrivi di giocatori come Batistuta, Mancini (il brasiliano), Dodo, Ljajic e soprattutto Radja Nainggolan, fortemente voluto da Spalletti all’Inter nel 2018 e costato in tutto 38 milioni di euro (con Davide Santon e Nicolò Zaniolo che si sono trasferiti come contropartite in giallorosso). Quell’affare è finito ultimamente sotto la lente d’ingrandimento della procura di Milano.

Il belga, secondo i pm, essendo stato pagato 38 milioni di euro, ha generato una plusvalenza per la Roma di quasi 32 milioni. Ma la plusvalenza effettiva sarebbe dovuta essere più bassa (da 24 milioni di euro, secondo l’accusa). Zaniolo, all’epoca, fu valutato 4,5 milioni mentre Santon fu valutato 9,5 milioni. L’Inter non ha nulla a che fare con l’indagine. I pm studiano i conti del club giallorosso, perché è alla Roma che avrebbero potuto guadagnarci.

L’ultimo passaggio dalla Roma all’Inter: affare ufficiale

Negli ultimi anni si è più volte parlato di un possibile interessamento dell’Inter per Smalling. E sembra che, effettivamente, i nerazzurri abbiano corteggiato due anni fa l’inglese come possibile colpo a zero. Alla fine, Smalling rinnovò con la Roma e oggi è ancora un tesserato giallorosso, mentre per il club nerazzurro tutto l’interesse è scemato con l’avanzare dell’età del profilo.

Intanto l’Inter Women ha annunciato di essersi rafforza a centrocampo con l’arrivo di una calciatrice della Roma: da qualche giorno è ufficiale l’arrivo di Martina Tomaselli. La classe 2001 è cresciuta in Valsugana, e per tutta l’infanzia ha giocato a calcio in scuole calcio maschili. Nel 2016 ha cominciato a lavorare con la formazione femminile del Trento Clarentia in Serie B. Già allora faceva parte del giro delle nazionali giovanili.

Passata al Brescia, ha giocato la sua prima stagione in A nel 2017-18. L’anno dopo è passata al Sassuolo, dov’è rimasta varie stagioni. Nel luglio 2023 si è poi trasferita suo alla Roma. E così ha affrontato la stagione 2023-2024 con la maglia delle Campionesse d’Italia in carica.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Inter (@inter)

Ora Martina Tomaselli ha firmato un contratto con le nerazzurre fino al 30 giugno 2027 e con un messaggio social si è voluta congedare dalla Roma: “È stato un onore essere stata parte di questa squadra e vestire questa maglia portandola con orgoglio dall’inizio alla fine. Grazie a voi, compagne, perché da ognuna ho cercato di rubare qualcosa per poter migliorare ma soprattutto grazie per esserci state nei momenti più difficili sapendo sempre di poter contare su di voi“.