In pochi ci credevano: affare ‘storico’ con l’Inter

Un affare storico: così lo hanno descritto all’estero; ma per l’Inter e i suoi tifosi la faccenda appare ancora un po’ nebulosa.

Commissione per il prestito a un milione. Clausola per far scattare il riscatto a favore dell’Olympique Marsiglia a 35 milioni. 4 milioni di bonus aggiuntivi in caso di raggiungimento di alcuni (complicati) obiettivi già fissati. 40 milioni per l’eventuale controriscatto da parte dell’Inter. Queste sono le cifre del trasferimento di Valentin Carboni all’Olympique Marsiglia. Chi ci guadagna? L’affare storico lo ha fatto l’Inter o potranno farlo i francesi?

Il giovane fantasista, dopo aver firmato un nuovo contratto con i nerazzurri fino al 2029, è partito subito per la Francia dove ha sostenuto le visite mediche e ha firmato il contratto di prestito con i Les Phoceens allenati da Roberto De Zerbi. Proprio l’allenatore italiano, ex Sassuolo, Shaktar e Brighton ha fortemente voluto in squadra il giovane argentino.

L’affare appare ha fatto storcere le labbra ai tifosi della Juve e del Milan, che sui social continuano a ripetere che la valutazione di Carboni sia stata pompata ad arte da certa stampa… Effettivamente strano, ma non per il valore attribuito al calciatore. Il progetto di cessione potrebbe trasformarsi in un buco nell’acqua o un gran colpo in uscita (con paracadute) per i nerazzurri.

Almeno sulla carta, sembra però difficile che il club francese possa versare l’anno prossimo più di 35 milioni all’Inter per il cartellino del giovane Carboni. Potrebbe aver senso solo in caso di un’esplosione tecnica dell’ex Monza. E, a quel punto, l’Inter avrebbe il dovere morale di controriscattarlo.

Affare storico o tempo perso: dubbi sul passaggio di Carboni al Marsiglia

La clausola di riscatto in favore dell’Olympique Marsiglia è solo un dettaglio aggiuntivo e poco significativo nell’accordo di prestito? Sì, potrebbe anche essere. Ma, dal punto di vista sportivo, sempre ragionando in prospettiva, sembra che l’Inter abbia fatto bene ad affidare il giovane a De Zerbi. L’ex Brighton è un allenatore innovativo, coraggioso e bravo nel far crescere i giocatori promettenti ma non ancora maturi. Con lui, Carboni potrebbe ottenere fiducia e crescere come non è riuscito a fare finora, nonostante le 31 presenze e i due goal con la maglia del Monza nella scorsa stagione.

Resta il fatto che l’eventuale riscatto di Valentin Carboni da parte dei francesi potrebbe rappresentare un passo epocale per società di Frank McCourt: sarebbe il più pagato dall’Olympique Marsiglia in 125 anni di storia. Un affare storico, dunque.

De Zerbi ha voluto prendere Carboni per la sua versatilità e le sue potenzialità. Il diciannovenne può occupare posizioni in diversi ruoli offensivi: può cavarsela come trequartista, ala o seconda punta. Può dunque adattarsi sia al 4-3-3 che al 4-2-3-1 di De Zerbi. Soprattutto con la maglia dell’Inter Primavera ha dimostrato di possedere un ottimo controllo palla e di essere bravo nel dribbling, anche nello stretto.

Cosa sa fare e in cosa può migliorare

Carboni ha già una discreta visione di gioco. Anche a Monza ha dimostrato di saper creare dal nulla occasioni pericolose con passaggi intelligenti e tagli imprevedibili. De Zerbi potrebbe dunque sfruttarlo soprattutto come elemento preposto alla rifinitura.

All’allenatore italiano piacciono un vecchi numeri 10: i giocatori imprevedibili e creativi. Giocatori del genere possono rivelarsi preziosi per un sistema offensivo basato sull’innovazione come quello attuato da De Zerbi.

Il ragazzo manca ancora di esperienza e tenacia. Pur pressando e cercando di agire come filtro in interdizione, certe volte gioca con troppa mollezza. Non sa essere esplosivo né abbastanza deciso nei contrasti. Sotto la guida di De Zerbi, deve dunque acquistare coraggio e forza. Dopodiché, in potenza, Carboni ha tutte le possibilità di crescere e diventare un campione. Questo lo abbiamo sempre saputo. A fine stagione si capirà se l’affare potrà essere definito sul serio storico, in un senso o nell’altro.