Accordo raggiunto con l’Inter: l’addio è a un passo

Niente da fare per Satriano al Brest, dopo un primo rifiuto il calciatore ha deciso di sposare il progetto tecnico del Lens in Ligue 1. Affare con l’Inter a costi contenuti, previsto accordo di prestito con opzione di riscatto

In parallelo all’operazione in fase di chiusura per l’acquisizione delle prestazioni sportive del difensore centrale argentino Tomas Palacios, l’Inter è proiettata verso la concretizzazione di un altro affare importante già messo in conto nel piano strategico della dirigenza nerazzurra capitanata da Giuseppe Marotta e Piero Ausilio per questa sessione estiva di mercato.

Non si tratta, almeno non ancora, del nuovo innesto in attacco perché al momento la situazione sarebbe bloccata sia dal punto di vista economico – visto che non c’è volontà nel fare grosse spese – sia numerico. Restano infatti da decidere i destini di Marko Arnautovic, da un lato, comunque proiettato verso la permanenza secondo le sue volontà personali; poi Joaquin Correa dall’altro, grande escluso del progetto tecnico di Simone Inzaghi. Se almeno uno dei due dovesse restare, infatti, è verosimile che l’operato dell’Inter possa fermarsi qui. Almeno in entrata. Non vale però lo stesso per le operazioni in uscita.

🚨#Zielinski è tornato ad allenarsi coi compagni nella prima seduta settimanale. Assente alla prima in casa del Genoa, il polacco sarà invece arruolabile per la gara di sabato col Lecce pic.twitter.com/zU9DtrFA5Q — Interlive (@interliveit) August 20, 2024

Satriano ad un passo dal Lens, intesa con l’Inter per il prestito

Proprio nelle ultime ore infatti c’è stata una brusca accelerata per la trattativa di cessione del cartellino di Martin Satriano, altro attaccante in esubero presente nell’organico del tecnico piacentino. Il centravanti uruguaiano, fresco di rientro dall’esperienza in prestito al Brest in Ligue 1, era stato nuovamente accostato alla formazione francese nonostante avesse in mente altri piani.

A seguito di un primo netto rifiuto della destinazione da parte sua, nonostante fosse già stata trovata l’intesa fra i due club intorno ai 6 milioni di euro, la dirigenza nerazzurra ha continuato a lavorare intensamente al fine di trovargli una sistemazione congeniale ed infine la chiamata del Lens, sempre in Ligue 1, parrebbe quella ideale. Il club rossodorato della regione alto-francese avrebbe accettato le condizioni proposte dalla dirigenza dell’Inter per la cessione in prestito del cartellino di Satriano con diritto di riscatto. Questo potrebbe infine divenire obbligo al concretizzarsi di determinate condizioni legate al raggiungimento degli obiettivi di squadra prefissati ad inizio stagione.