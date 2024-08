Scambio in extremis con Frattesi: annuncio Inter

Si moltiplicano le smentite su un possibile scambio Cristante-Frattesi: l’ultimo annuncio arriva da un giornalista vicinissimo all’Inter

Un’estate chiacchierona, congestionata di voci su un possibile addio di Davide Frattesi. Nei giorni dell’Europeo, appena vinto lo Scudetto, si è cominciato a dire che il ragazzo aveva chiesto tramite il suo agente un colloquio con la dirigenza per chiedere maggiore spazio o, in alternativa, la cessione. E subito si è indicata la Roma come possibile meta d’elezione.

A luglio, quando si è capito che dalla Capitale non sarebbe mai potuta arrivare un’offerta in grado di smuovere l’Inter, qualcuno ha tirato fuori l’ipotesi di uno scambio con la Juve: l’idea era quella di mandare Federico Chiesa in nerazzurro e di dare il ventiquattrenne ex Sassuolo a Motta, bisognoso di uomini per rifondare la mediana.

Anche in quel caso, ragionandoci su, è stato facile disinnescare: perché cedere un centrocampista già decisivo per l’Inter e rinforzare una diretta concorrente prendendosi un giocatore in scadenza e risolvere così anche un problema agli avversari? Quando la Juve ha messo Chiesa fuori squadra, lasciando intendere che lo avrebbe ceduto subito all’estero anche con sconto (infatti è andato al Liverpool) o lo avrebbe tenuto ai margini fino alla scadenza naturale del contratto, si è però tornati a parlare di Roma.

In pratica, un po’ dovunque si è raccontato che Davide Frattesi voleva la Roma e che i giallorossi continuavano a mostrare schietto interesse per il centrocampista dell’Inter. Le discussioni si sono poi concentrate su un possibile scambio che avrebbe coinvolto Bryan Cristante (che intanto sembra essere arrivato ai ferri corti con De Rossi). Soldi più Cristante per Frattesi.

L’annuncio di Biasin: nessuna possibilità di scambio per Frattesi

A quanto pare, la Roma non ci ha neanche provato a fare un’offerta del genere all’Inter, immaginandosi la riluttanza dei nerazzurri a lasciar partire Frattesi. La dirigenza e Inzaghi ritengono l’ex Sassuolo un giocatore importante per la squadra: nessuno vuole cederlo. E neanche il ragazzo sembra in verità così ansioso di andarsene.

La conferma è arrivata anche dal giornalista di Libero Fabrizio Biasin. Il concetto è chiaro: per Biasin l’Inter non ha mai pensato di scambiarlo. Il giocatore ha voglia di mettersi in mostra in nerazzurro e la società crede nel suo talento. L’ipotesi di una cessione di Frattesi tramite scambio (in direzione Roma) è dunque senza fondamento.

Commentando le voci di mercato emerse negli ultimi giorni, su Tuttomercatoweb, Biasin si è lasciato andare a un annuncio che sa di messaggio veicolato dal club. “Che Frattesi voglia più spazio è normale, che l’Inter abbia mai pensato di scambiarlo con Cristante è falso. Giocherà, e pure tanto“, scrive il giornalista.

Altrove, Biasin è stato ancora più tranchant. In qualità di ospite sul canale YouTube di Iotifointer.it, il volto di Pressing ha negato con forza l’ipotesi di uno scambio Frattesi-Cristante (con qualsiasi tipo di conguaglio in favore dei nerazzurri). “Prima di esprimermi faccio sempre le mie verifiche“, ha spiegato il giornalista. “Quindi ho fatto qualche telefonata e questa pista mi è stata totalmente smentita. Lo scambio con Cristante non sta né in cielo né in terra“.

Ma, con tutto il rispetto per il bravo Biasin, non occorrevano le sue verifiche per capirlo. All’Inter non sarebbe mai convenuto prendere Cristante e perdere uno come Frattesi. Uno che dà l’anima e che riesce sempre a incidere, anche se chiamato poco in causa.