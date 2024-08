Satriano e asse Inter-Lens: un altro affare in vista

L’affare che ha portato Martin Satriano al Lens potrebbe aver dato forma a un nuovo asse con il club francese

Il Lens, sotto la gestione dell’imprenditore parigino di origini libanesi e armene Joseph Marie Oughourlian, ha affrontato e poi risolto una profonda e inaspettata crisi sportiva. Il club transalpino veniva da un decennio di ottimi campionati, premiati da qualificazioni quasi fisse alle competizioni europee. Poi, al termine della stagione 2007-08, cioè proprio quando Oughourlian arrivò in società come socio di minoranza, la squadra retrocesse in seconda divisione.

Tornata subito in Ligue 1, scese di nuovo nella B francese alla fine dell’annata 2020-21. La terza retrocessione arrivò al termine del campionato 2014-2015. Per la promozione della squadra dell’Alta Francia si dovettero aspettare altri quattro anni.

Nel 2020-21, in massima serie, con Oughourlian ormai socio di maggioranza e presidente del club, i rosso-gialli francesi raggiunsero un inaspettato settimo posto, sfiorando quindi la zona Europa. Anche l’anno seguente la squadra arrivò al settimo posto. Poi nel 2022-23, grazie ai goal di Openda, il Lens si qualificò addirittura alla Champions League, a vent’anni dall’ultima partecipazione, arrivando al secondo posto in campionato, a un solo punto dal PSG campione. L’anno scorso la squadra è tornata al settimo posto, agganciando comunque la Conference League.

Asse Lens-Inter: Marotta sfrutta la cessione di Satriano per accontentare Oaktree

Il Lens è il club che ha acquistato a titolo temporaneo con obbligo di riscatto condizionato (la clausola scatta in caso di promozione) l’uruguaiano Martin Satriano, che fino a un paio di settimane fa sembrava destinato a tornare al Brest. Alla fine, per l’Inter è andata meglio così, dato che dal Lens otterrà in tutto 7 milioni, mentre dalla società bretone ne sarebbe arrivato uno in meno.

Ma non è tutto… L’affare ha permesso a Beppe Marotta di stringere rapporti con Oughourlian, proprietario del Lens in Francia, del Millonarios in Colombia e azionista di maggioranza del Padova in Italia. In teoria, il nuovo asse Inter-Lens potrebbe aprire interessanti prospettive di mercato. Il club francese investe parecchio sulle giovanili e, per politica, cerca di lanciare ogni anni almeno tre o quattro giocatori under 20 e di scovare talenti in tutto il mondo.

Un nome potrebbe già interessare la dirigenza nerazzurra: il prescelto potrebbe essere Ayanda Sishuba, centrocampista offensivo belga di diciannove anni. Nato a Tournai, cittadina sul confine fra Belgio e Francia, Sishuba è un figlio d’arte: suo padre era un giocatore dell’Excelsior Mouscron. E proprio nell’Excelsior, il classe 2005 ha cominciato ad allenarsi. All’età di dieci anni è stato acquistato dal Lille. Poi però sono arrivati gli osservatori del Lens, che lo hanno voluto a tutti i costi ingaggiare da tredicenne.

Sishuba: possibile obiettivo nerazzurro

Protagonista con l’under-19 del club rosso-giallo, Sishuba ha firmato un contratto da professionista a dicembre 2021 ed è entrato nelle rotazioni della prima squadra già a diciassette anni, nella stagione 2022-23. Nella scorsa stagione è sceso in campo in 7 gare dimostrandosi un giocatore tecnico e pieno di verve.

QUEL BUT D’AYANDA SISHUBA (2005 et U19🇧🇪) SUR COUP FRANC !!!!! pic.twitter.com/2guhBI5C1h — Prospect Belgium 🇧🇪 (@ProspectBelgium) February 28, 2024

L’altro nome interessante del club francese è il senegalese Sidi Bane, un 2004 che il Lens ha acquistato quest’estate dal campionato bielorusso. Il giovanissimo difensore, cresciuto nel club senegalese Goureye, è arrivato in Bielorussia quando è stato acquistato nel 2022 BATE Borisov. Con questa squadra il ragazzino si è messo in luce anche in Europa League. Il Lens se lo è aggiudicato per meno di un milione. Ma il senegalese appare molto promettente: è veloce, fisico e bravo a marcare. L’Inter lo terrà d’occhio.

Oaktree ha chiesto ai suoi dirigenti di puntare sui giovani promettenti e il Lens può essere un ottimo bacino da cui pescare. Marotta e Ausilio sperano ora di avere un canale in più da sfruttare: l’asse con il Lens è stato appena inaugurato ma potrebbe rivelarsi solido e fruttuoso.