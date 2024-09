Scatta l’ora di Zielinski: come lo utilizzerà Inzaghi

Minutaggio in crescita per il centrocampista polacco ex Napoli sin dalle partite a seguito della sosta nazionali, per Inzaghi rappresenta un jolly importantissimo da alternare con Mkhitaryan

Si era praticamente certi del suo arrivo sin dai primi mesi invernali di quest’anno solare, durante i quali i contatti fra la dirigenza dell’Inter e la sua entourage sono andati rinforzandosi giorno dopo giorno. Ad aver garantito questo passaggio, poi, è stata anche la rottura in casa Napoli con la presidenza di Aurelio De Laurentiis, il quale aveva più volte punzecchiato l’agente di Piotr Zielinski per esser stato sleale nei confronti della società partenopea.

Dopotutto, non è soltanto questione di soldi ma anche di morale ed umore. Se la prima viene meno, c’è comunque la seconda a dirigere le scelte. Per il centrocampista polacco non sembravano esserci più motivazioni per proseguire la propria avventura lì, mentre la nuova casa nerazzurra appariva come la meta più accogliente in assoluto. Soprattutto per garantirgli una certa continuità di successi di squadra.

L’obiettivo di Zielinski non è infatti mai stato quello di mettersi in mostra come pedina imprescindibile, nonostante abbia spesso manifestato la volontà di giocare di più lo scorso anno. Ha funto da prezioso uomo-spogliatoio nel momento del bisogno da buon capitano e questo lo ha riflesso anche nelle sue prime uscite amichevoli con indosso la nuova maglia. Adesso però, messi da parte tutti i pensieri sul passato, innanzi a Zielinski si staglia l’opportunità di lasciare davvero il segno a Milano. Ed ecco spiegato perché.

Zielinski come Mkhitaryan, soluzione tattica adeguata per gli schemi di Inzaghi

Il calciatore è stato prelevato da Giuseppe Marotta e Piero Ausilio con largo anticipo per garantisti sicuramente un profilo a parametro zero come pochi in Europa, ma soprattutto per il fatto che qualitativamente nessuno dei suoi simili è come lui. Gestisce egregiamente le situazioni di gioco con intelligenza e brio, lasciando intendere che possa essere l’uomo perfetto da alternare ad Henrikh Mkhitaryan.

E infatti, per Simone Inzaghi non ci sono dubbi. Spetterà al polacco fare le veci del collega di reparto armeno, non soltanto partendo dalla panchina. I due si alterneranno spesso nell’arco della stagione laddove fosse necessarie, da parte del primo, un quantitativo percentuale di gol ed assist maggiore rispetto al secondo. Zielinski in questo primeggia e lo ha ampiamente dimostrato nella sua lunga storia napoletana. Pertanto, per offrire ulteriori spunti a centrocampo al fianco di Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella, Inzaghi ha già pensato di inserirlo negli schemi di squadra a partire dalle prossime partite in programma dopo la sosta nazionali. Compresa quella contro il Monza, durante la quale è possibile che Zielinski faccia il suo esordio assoluto.