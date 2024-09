Attacco in diretta a Inzaghi: “Non è lucidissimo”

Dubbi di Capello sulla resa di Inzaghi nella gestione delle sostituzioni a partita in corso, giocheranno un ruolo fondamentale anche nel prossimo derby contro il Milan e non bisognerà ripetersi come contro il Monza

Era nell’aria che per la scorsa partita giocata sul terreno di gioco dell’U-Power Stadium di Monza, il tecnico Simone Inzaghi avrebbe potuto attuare una strategia volta al turnover. Soprattutto per far rifiatare quanti sono stati impegnati fino a qualche giorno prima negli impegni internazionali e permetter loro di arrivare carichi soprattutto alla sfida di questa sera contro il Manchester City.

Di fatto contro i brianzoli la squadra non è stata completamente stravolta ma quei cambi messi in atto hanno fatto la differenza ed il massimo che si è potuto fare è stato strappare il pareggio, grazie ad un guizzo di Denzel Dumfries perfettamente servito da Carlos Augusto dalla sinistra a tagliare tutta l’area di rigore fino all’altezza del secondo palo.

Ciò che ha fatto storcere un po’ il naso agli addetti ai lavori, al di là della predisposizione mentale dei calciatori impegnati sul campo, è stata ancora una volta la gestione delle sostituzioni operate dal tecnico piacentino nel prepartita e a gara in corso. Nello specifico, tale questione è stata sollevata dall’ex allenatore rossonero Fabio Capello in una delle sue recenti analisi su ‘Sky Sport’.

Quest’ultimo ha infatti non soltanto discusso delle criticità riportate dal Milan contro il Liverpool con le quali Fonseca si presenterà inevitabilmente anche al cospetto dell’Inter in vista del derby, ma anche di quanto la stessa Inter debba ancora fare per migliorare certi aspetti del proprio gioco. Specie in vista di una stagione tanto lunga come quella attuale, in cui le partite di Champions saranno persino maggiorate in numero.

🚨#Mariani arbitro di #InterMilan🏟️ ⚫️🔵Bilancio dei nerazzurri: 8 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte

🔴⚫️Bilancio dei rossoneri: 12 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte#Derby pic.twitter.com/xs34NlO7ze — Interlive (@interliveit) September 18, 2024

Capello ammonisce Inzaghi in vista del derby: “Squadra annebbiata contro il Monza”

“Difficile dire in che condizioni riparte il Milan, ma aspettiamo anche la risposta dell’Inter”, ha aperto Capello nel proprio intervento mediatico in diretta televisiva.

“Contro il Monza la squadra è apparsa annebbiata, quando Inzaghi deve fare sostituzioni ed attuare del turnover non è mai lucidissimo“, ha poi aggiunto ammonendo il tecnico piacentino quasi fosse ancora peccaminoso di questa lacuna non certamente nuova agli occhi dei più. Starà dunque all’Inter non soltanto giocare a testa alta contro i rivali del City questa sera ma arrivare ancora con lucidità alla sfida imminente contro il Milan, anch’essa dilaniata dal Liverpool nell’ultimo incrocio a San Siro.