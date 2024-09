Barella è il sogno e l’incubo di Guardiola: un dato lascia tutti di stucco

Nicolò Barella è stato un grande protagonista del match tra Manchester City e Inter: il sogno di Guardiola ha dei dati che lasciano a bocca aperta

La partita tra Manchester City e Inter ha dato il via a un percorso che potrebbe essere bellissimo per i nerazzurri, o almeno sono state poste le premesse di un tragitto che porterà fino alla finale di Champions League di maggio. Dopo il deludente pareggio contro il Monza, la compagine meneghina ha mostrato tutte le sue qualità, a partire dal gioco.

E il massimo fautore della manovra è stato certamente Nicolò Barella. Dopo l’operazione al naso, l’ex Cagliari ha dato i tempi d’uscita, è riuscito a prendere in mano il pallone e ha gestito l’azione ad altissimo livello, venendo eletto anche come migliore in campo in una delle partite di cartello della prima giornata.

La mente torna a quando Pep Guardiola desiderava portare Barella a Manchester, identificandolo come il rinforzo ideale per alzare ulteriormente il livello dei Citizens. Non ci sono tanti calciatori in circolazione che possono gestire la sfera come ora è capace di fare il calciatore italiano, per cui la mezzala potrebbe avere sempre più risalto internazionale, anche se si tratta di un perno dell’Inter per il presente e per il futuro. Ieri sera è stato un vero e proprio incubo per l’allenatore avversario, un uomo a tutto campo in grado di incidere sull’andamento di una partita.

Barella migliore in campo contro il Manchester City: il racconto della sua partita

Basta incrociare un po’ di statistiche per rendersi conto del match che è riuscito a giocare l’ex Cagliari. Nonostante il pressing asfissiante da parte dei Citizens, è riuscito a portare a termine 67 tocchi, ma soprattutto 53 passaggi totali di cui 48 riusciti, con il 91 per cento di passaggi riusciti.

Sono dati da grandissimo centrocampista di livello europeo, proprio il motivo per cui il Manchester City sembrava così intenzionato a presentare un’offerta all’Inter per strapparlo a una diretta concorrente in Champions League e metterlo a disposizione di Guardiola.

Poi è arrivato il rinnovo di contratto e l’Inter ha blindato un calciatore indispensabile per il suo presente e il suo futuro con la firma sul rinnovo. Ora continuano a goderselo i nerazzurri e soprattutto per l’allenatore ex Barcellona è rimasto un sogno, ma anche un incubo per quello che è riuscito a fare di fronte al suo centrocampo.