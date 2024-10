Acquisto record, l’Inter lo riporta in Europa

Per il club in cui gioca è stato l’acquisto più caro di sempre, ma l’investimento record è già stato ripagato

Circa 107 milioni di reais. Più o meno 20 milioni di euro. Questa è la cifra record che potrebbe raggiungere l’acquisto di Luiz Henrique da parte del Botofago (se tutti gli obiettivi e i bonus saranno raggiunti): mai nel calcio brasiliano si era investito così tanto. Ma l’ex Betis Siviglia Luiz Herique sta incantando i suoi nuovi tifosi.

Era già capitato molte volte che giocatori in auge nei campionati europei scegliessero di andare a giocare in Brasile. Per Henrique la faccenda è diversa, perché è un classe 2001 e perché in Liga spagnola aveva tutt’altro che deluso… Quindi, sì: molti brasiliani avevano già sperimentato lo stesso percorso di Luiz Henrique (trasferimento dalla patria in Europa e, subito dopo, ritorno in Sud America) ma ogni volta era sembrato che a spingerli fosse la saudade o il fatto di non riuscire a esprimersi al meglio nel calcio europeo (come successo per esempio all’ex Inter Batigol).

Si torna a parlare di Luiz Henrique perché di recente si è fatto notare con grandissime prestazioni. I tifosi del Botofago sono impazziti quando a fine gennaio 2024, John Textor, proprietario dell’Eagle Football e azionista di maggioranza del club brasiliano ha annunciato che avrebbe riportato in patria Luiz Henrique. Le cose però erano partite maluccio. Già alla seconda partita, l’ala si è fermata per infortunio.

Tornato a giocare a fine marzo contro il Boavista, nella seconda partita della finale della Rio Cup, poi ha ripreso a farsi notare con goal importanti e belle prestazioni. Nonostante un recente malore durante una partita di Libertadores contro il Sao Paulo (da cui si è ripreso velocemente), Luiz Henrique si è saputo imporre come uno dei giocatori chiave degli ultimi successi del suo nuovo club, tanto da meritarsi anche una convocazione a sorpresa nella Nazionale brasiliana.

La rinascita di Luiz Henrique: dall’acquisto record in Brasile al possibile ritorno in Europa

Il Botafogo sta vivendo un periodo assai positivo: la squadra è attualmente in testa al Brasileirao e punta a trionfare anche nella Libertadores. Il merito, secondo i media brasiliani, è tutto di Luiz Henrique e di Thiago Almada. E non si esclude che il ragazzo possa ora tornare ad avere mercato in Europa.

Tempo fa lo seguiva il Napoli. C’era stato anche un sondaggio da parte della Juve. E c’è chi immagina che ora Luiz Henrique potrebbe essere offerto anche all’Inter (nei prossimi mesi, ovviamente, e in ottica prossima stagione). In nerazzurro non c’è attualmente posto per un’ala destra, ma il brasiliano può fare anche seconda punta, così come ha dimostrato in Spagna, con la maglia del Betis.

Le sue qualità tecniche e fisiche non si discutono: sa dribblare ed è velocissimo. L’ostacolo principale è prezzo. E poi c’è la questione passaporto: è extracomunitario. Il Botafogo non lo lascerebbe mai partire a meno di 20 milioni: è l’acquisto più caro della storia del calcio brasiliano, e il record non è stato fine a sé stesso, è un investimento su cui il club immagina un guadagno futuro.

In patria lo chiamano la Pantera Nera, per il suo scatto e per la sua aggressività quando ha la palla fra i piedi. Uno così potrebbe di certo far comodo a una squadra come l’Inter che manca molto per ciò che concerne i dribbling e la capacità di saltare l’uomo in velocità.