Inzaghi e due big in dubbio: “Sto valutando”. Poi ‘lancia’ un talento

Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa alle porte della partita contro lo Young Boys: il tecnico ha due dubbi in vista del match di Champions League

L’Inter non può fallire nella partita di Champions League contro lo Young Boys, un’altra notte in cui i nerazzurri vogliono fare la voce grossa per avanzare nella competizione e raggiungere uno dei più importanti obiettivi stagionali.

Alessandro Bastoni e Federico Dimarco, però, potrebbero non essere della partita, almeno non dal primo minuto: “Sto valutando”, ha detto Simone Inzaghi in conferenza stampa. Ovviamente resiste la logica secondo cui le rotazioni saranno fondamentali per tentare di mantenere alta la condizione del gruppo.

Ne ha parlato anche il tecnico di Piacenza: “Zielinski può partire dall’inizio? Abbiamo avuto un problema con Asllani venerdì, poi Calhanoglu domenica, quindi le rotazioni a metà campo sono limitate. Per Zielinski le sensazioni sono buone ma devo fare valutazioni dall’allenamento di oggi”.

Proprio il centrocampo è uno dei problemi principali dell’allenatore per via delle tante assenze. Uno dei temi più importanti è la possibilità che Nicolò Barella giochi ancora da regista puro davanti la difesa, un ruolo in cui ha ricevuto pareri contrastanti dopo la prestazione contro la Roma. “Sono contento di quello che ha fatto a Roma, come di quello che ha fatto l’anno scorso a Lecce o a Udine. Domani chiaramente uno tra lui e Zielinski giocherà lì in mezzo, per il polacco farò delle valutazioni. Poi giocherà Frattesi e qualcun altro entrerà”, ha detto Inzaghi.

E poi si è soffermato sulla possibilità di lanciare un giovane dalla Primavera: “Io e mio fratello da calciatori abbiamo fatto la gavetta in Serie C prima di giocare in Serie A. I ragazzi devono fare così, alla Lazio ne ho lanciati tanti, all’Inter meno ma spero di poterne lanciare alcuni. Berenbruch e Aidoo hanno meritato di essere qui”.

Young Boys-Inter, Bisseck: “Mi aspetto di giocare un po’ di più”

Al fianco di Inzaghi, anche Yann Bisseck ha parlato in conferenza stampa. Dopo aver rivelato che il suo sogno è tornare a vincere al più presto con l’Inter, ha rilasciato una dichiarazione molto importante sulla difesa dei nerazzurri, che ha avuto parecchie difficoltà in quest’inizio di stagione.

“Tante persone hanno detto che non siamo stati bravi a livello difensivo come l’anno scorso, ma il calcio non è così semplice. Non si può pensare solo al fatto di aver preso zero o due gol, siamo migliorati da tanti punti di vista”, ha detto il difensore prima di reclamare maggior spazio: “”Se penso di aver colmato il distacco con Pavard? Non è facile, lui è un grande giocatore anche se penso di aver alzato il mio livello. È il mister che decide, ora però mi aspetto di giocare un po’ di più”.