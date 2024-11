Spazzate via Juve e Milan, Inter decisa sulla stella giallorossa

Il club nerazzurro rompe gli indugi per la stella dei giallorossi: battuta la concorrenza di Milan e Juventus

Se le ultime partite disputate in Serie A avessero dovuto dare una conferma di quanto lungimirante sia stata l’idea di Beppe Marotta di andare a sondare il terreno per un giovane calciatore in rampa di lancio, il dirigente nerazzurro può ritenersi soddisfatto: anche stavolta l’intuizione pare davvero felice. E tempestiva, visto che l’Inter si è mossa col dovuto anticipo sull’esterno sinistro.

Sono serviti non uno, non due, bensì tre gol prima che lo scandinavo potesse festeggiare quella che alla fine è risultata la rete decisiva dell’incontro. Una marcatura che ha consentito alla sua squadra di fare un decisivo passo in classifica all’interno di una stagione non iniziata certo nel migliore dei modi.

Già accostato a Juve e Milan sia nelle battute finali del calciomercato estivo, sia nelle ultime settimane – l’idea sarebbe stata quella di anticipare il suo arrivo a gennaio a suon di milioni – il classe 2004 sembra non sentire le pressioni derivanti dall’interessamento dei grandi club nei suoi confronti.

Come detto, il gol decisivo segnato nell’anticipo del martedì della decima giornata di Serie A certifica il valore del giocatore di origini nigeriane, sul quale l’Inter si è mossa in modo più deciso rispetto alle pur agguerrite rivali.

Dorgu show, l’Inter affonda il colpo sul danese

In molti sono disposti a giurare che se Patrick Dorgu migliorasse nella sua freddezza sotto porta, staremmo parlando di una stella assoluta del calcio europeo. Velocissimo, abile nel dribbling, dotato di ottima tecnica, il danese si fa spesso trovare libero per battere a rete. O si costruisce quasi da solo le occasioni pericolose andandosene via con ubriacanti serprentine, la vera specialità della casa. Alle volte riesce a completare l’opera segnando, talvolta deve fare i conti con un’imprecisione su cui però ci si può lavorare col duro impegno quotidiano. Una virtù che non fa certo difetto all’esterno d’attacco del Lecce.

Il club nerazzurro ha intuito le grandi potenzialità del giocatore, il cui valore di mercato è già schizzato oltre i 12 milioni di euro. Inzaghi, ne siamo certi, vorrebbe averlo già con il mercato di gennaio, ma bisogna fare i conti con la necessità dei salentini di non privarsi di uno dei pochi attaccanti in grado di risollevare le sorti della squadra.

Troppo importante per raggiungere l’obiettivo salvezza, Dorgu, per pensare che sia facile strapparlo ai giallorossi già con l’avvento del nuovo anno. Il pressing dell’Inter potrebbe però aumentare, ma per l’esterno salentino – oltre a Juventus e Milan – occhio anche al Napoli di Conte.