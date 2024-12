Inter-Udinese, duro attacco a Taremi: è colpa anche di Inzaghi

Inter e Udinese stanno giocando un secondo tempo senza troppe emozioni, ma non manca un altro attacco a Taremi: se la prendono anche con Inzaghi

L’Inter sta portando a casa un’importante qualificazione in Coppa Italia, nonostante la partita contro l’Udinese non sia affatto scontata. I nerazzurri, però, hanno messo in evidenza grande personalità nel possesso del pallone e stanno arrivando in tranquillità alla parte finale di gara, senza subire più di tanto.

Sono tante le note positive in una serata del genere, soprattutto la maturità di una squadra che non vuole mollare nessun fronte, in Italia e anche in Europa. Anzi, la Coppa Italia sta servendo anche a testare e riprendere chi ha giocato meno, soprattutto in attacco.

È stata la serata di Marko Arnautovic, che è riuscito a tornare al gol e ha offerto un’ottima prestazione per i compagni, dimostrando tutte le sue qualità, a dispetto delle critiche. Chi non è riuscito a riprendersi del tutto è Mehdi Taremi.

Nuove critiche per Taremi: “Era più cattivo”

Nonostante la serata tranquilla per l’Inter, molti tifosi hanno sottolineato la prestazione piuttosto grigia di Taremi. L’iraniano ha realizzato un buon assist per il compagno di reparto austriaco, ma poi si è visto veramente poco nel gioco e senza riuscire a impressionare.

C’è chi sottolinea che sembra molto meno cattivo rispetto a quando giocava al Porto, e chi chiede disperatamente un suo gol. In realtà, il problema per lui in questo momento sembra proprio la costruzione delle occasioni.

Taremi oltre all’assist davvero poca roba.

Al Porto me lo ricordavo più cattivo o me lo sono sognato? — Vittorio (@godisadj3) December 19, 2024

taremi si merita un sogno…uno qualsiasi…fatelo segnare mamma mia sono frustrata per questo cucciolissimo della persia — ☽ (@sblackstarss) December 19, 2024

In una partita dominata dove ha fatto un assist Taremi, ha segnato e giocato bene Arnautovic ed ha fatto un eurogol Asllani, Frattesi non ha visto una palla. È un Icardi a centrocampo, pazzesco. Daje zi’, fa’ qualcosa! — Bili ☆ ☆ (@IMBili9) December 19, 2024

Sarebbe bello vedere segnare Taremi #InterUdinese — Sun (@Sani_SunBlonde) December 19, 2024

Sono molto contento per chi ha segnato 🖤💙 ora vorrei un gol di Taremi — ⭐🖤Interista89🩵⭐ (@Mario19898) December 19, 2024

Taremi ha qualità e si vede, ma gioca un po’ troppo lontano dalla porta. — Scofield (@Ale_Scofield) December 19, 2024

Alcuni tifosi pensano anche che non stia riuscendo a integrarsi al meglio negli schemi di Inzaghi e che stia rimanendo troppo lontano dalla porta, non portando troppi pericoli. Nel finale, ha anche sbagliato un gol a campo aperto, non proprio il massimo. E ancora non si sblocca.