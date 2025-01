Affare Inter-Napoli, cifre mostruose: triangolo con il Real Madrid

Inter e Napoli non sono in ballo solo per lo scudetto: occhio a un affare che riguarda da vicino anche il Real Madrid

La Serie A quest’anno sembra orientarsi sempre più verso una corsa a tre per il titolo che vede in primo piano Inter, Napoli e Atalanta, con i bergamaschi terzo incomodo e pronti a sorprendere anche in questa stagione. E con i risultati in campo torna anche la rivalità tra nerazzurri e azzurri, in piena corsa entrambe e con qualità evidenti rispetto alla concorrenza.

Nel prossimo futuro, però, le due big potrebbero tornare in discussione anche sul calciomercato. Le esigenze della Beneamata riguardano soprattutto la difesa. Gli uomini a disposizione di Simone Inzaghi mostrano una difesa piuttosto corta in questa stagione, con Francesco Acerbi a lungo ai box per infortunio e la necessità di ringiovanire il reparto, oltre che di abbassare il monte ingaggi.

Per questo motivo, Marotta e Ausilio potrebbero ripartire da nuovi interpreti nel pacchetto arretrato, nomi che possano raccogliere l’eredità di interpreti che sembrano aver già dato alla causa. Si parla da tempo di Bijol, Hien e Scalvini, ma un nome a sorpresa gioca nel Napoli e potrebbe essere proposto proprio all’Inter nelle prossime settimane.

Rafa Marin in bilico tra Napoli e Real Madrid: proposto all’Inter

L’avventura di Rafa Marin al Napoli non sta andando affatto secondo le aspettative. Il difensore centrale sta trovando pochissimo spazio, nonostante sia stato pagato ben 12 milioni di euro dopo una stagione ottima all’Alaves. Il Real Madrid si è riservato una clausola di recompra particolarmente elevata e a salire di anno in anno che nel 2027 arriverà a 35 milioni di euro.

Il fallimento del centrale in Italia lo porterà nei prossimi giorni al Villarreal in prestito secco. Lì dovrà cercare di ritrovare la strada maestra e a 22 anni ha tutto il tempo per farlo. Attenzione, però, anche all’Inter a partire dalla prossima estate. Il ragazzo potrebbe essere proposto ai nerazzurri con valutazione pari a quanto l’ha pagato il Napoli.

I nerazzurri non sembrano riscaldarsi più di tanto per il suo profilo, ma le necessità in difesa potrebbero portare alla lunga a valutare anche il suo nome. Di sicuro, se non dovesse esplodere di nuovo in Spagna, il Real non dovrebbe esercitare la clausola di riacquisto, ma è più probabile che, anche per la prossima stagione, abbiano maggiore attrattiva i club spagnoli rispetto a quelli italiani. D’altronde, le cose per Rafa Marin in Serie A sono andate parecchio male.