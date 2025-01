Colpo Inter in difesa, svelato il nome del Mister X di Marotta

L’Inter si rinforzerà in difesa in vista della prossima stagione. Spunta un nuovo (grande) obiettivo per Marotta. E’ la rivelazione della Serie A

Ultima settimana di mercato a Gennaio che potrebbe riservare qualche addio in casa Inter. Svanito il tentativo della Roma per Frattesi, sono due i nerazzurri che possono lasciare la compagine campione d’Italia a stagione in corso.

Il primo è Tajon Buchanan. L’esterno canadese ha diverse pretendenti in Serie A e e all’estero. Lo stesso d.s. Piero Ausilio ha confermato la possibilità di una cessione in prestito per permettergli di giocare con più continuità. Buchanan è stato sondato dalla Roma che ha appeno preso Rensch dall’Ajax per rinforzare la fascia destra. Proprio i Lancieri starebbero pensando a Buchanan per rimpiazzare Rensch. Un’altra opzione per il canadese è rappresentata dal Torino che ha definitivamente mollato l’obiettivo Arnautovic.

Oltre a Buchanan può lasciare l’Inter a titolo temporaneo anche Tomas Palacios. Appena dodici minuti in campo per il difensore argentino che potrebbe trovare più spazio al Monza, in cerca di rinforzi per la lotta salvezza. L’accordo tra i club è vicino. Ora la decisione finale spetta a Palacios che deve accettare la possibile destinazione.

Inter, arriverà un difensore: ecco il grande obiettivo di Marotta

Vedremo se, in caso di cessione di Buchanan o Palacios, almeno uno dei due sarà sostituto. A causa delle condizioni fisiche precarie di Acerbi, indisponibile anche per la trasferta di Lecce, si è ipotizzato che l’Inter potesse intervenire subito per acquistare un nuovo difensore centrale. Difficile che avvenga anche perché i principali obiettivi dei nerazzurri (Beukema e Bijol su tutti) sono considerati incedibili a Gennaio.

Verosimilmente, un grande investimento nel reparto sarà effettuato in estate quando l’Inter potrebbe puntare su un difensore tra i migliori per rendimento nel campionato in corso. Ne è convinto il talent scout Michele Fratino che, intervenuto a Ti Amo Calciomercato, ha svelato il grande obiettivo di Marotta.

“Bisseck può migliorare ancora. Sull’uomo è troppo blando, lascia la marcatura e non è un uomo d’ordine là dietro”, spiega Fratino prima di rivelare il possibile Mister X della dirigenza nerazzurra: “Mario Gila è il difensore centrale che tutti vorrebbero e io penso che, a fine anno, l’Inter potrebbe parlare con la Lazio. Non lo nominano in tanti ma è veramente un ottimo difensore.”

Titolare inamovibile nella Lazio di Baroni, rivelazione dell’annata in Serie A e in Europa League, Gila ha le caratteristiche ideale per rinforzare la retroguardia nerazzurra con la possibilità di adattarsi anche allo schema a 3 che la Lazio stessa utilizza in fase di possesso.

Come per Tavares, altro pezzo pregiato dell’organico biancoceleste, anche per Gila è lecito attendersi una valutazione elevata di Lotito, presidente con il quale non è mai facile trattare e l’Inter ne sa qualcosa..