Nico Paz, che assist all’Inter dal Real Madrid: la decisione ufficiale

Nico Paz, arriva l’assist insperato del Real Madrid: Inter pronta ad approfittarne. La decisione ufficiale del club.

Come era previsto oggi è stato il giorno dell’incontro rea Real Madrid e Como per discutere del futuro di Nico Paz. Le posizioni dei due club, alla vigilia, sono apparse subito abbastanza chiare: Il Como avrebbe voluto trattenere il giocatore per un’altra stagione (soluzione preferita dallo stesso Paz, chiuso dai tanti talenti ai blancos) mantenendo l’accordo attuale, che prevedeva una recompra a favore del Real Madrid non solo per questa ma anche per la prossima stagione.

I blancos, proprietari del cartellino del giocatore, vorrebbero invece monetizzare dalla sua vendita, approfittando dell’esplosione di Paz, che nel biennio a Como è diventato uno degli astri nascenti del calcio. Alla fine dell’incontro, è stata proprio la posizione del Real Madrid, in controllo del cartellino del giocatore, come prevedibile ad avere la meglio.

Nico Paz, il Real Madrid accende le speranze

Il Real Madrid ha infatti attivato la clausola di recompra da 10 milioni presente nel contratto. Il giocatore, dunque, torna ufficialmente ad essere di proprietà del Real Madrid. I blancos, però, hanno comunque deciso di lasciare una corsia preferenziale al Como: entro lunedì, potranno decidere di comprare il giocatore per 60 milioni, inserendo una ulteriore ricompra fissata a 80 milioni in favore del Real Madrid, di fatto dando l’opportunità di trattenere il giocatore per un altro anno alla corte di Fabregas.

Qualora il Como (come sembra in questi minuti) non dovesse accettare, da lunedi Nico Paz sarebbe messo sul mercato, a cifre più elevate di quelle concesse al Como, con un’asta pronta a scatenarsi tra i club europei (Premier su tutti). La situazione, dunque, riaccende una flebile speranza per l’Inter, da sempre grande estimatrice del giocatore. I nerazzurri potrebbero disporre dei 50 milioni destinati alla trattativa per Palestra e con un ulteriore sforzo lanciare l’assalto all’argentino.

Resta, ovviamente, una ipotesi estremamente complicata e al momento ancora remota, vista l’asta internazionale destinata a scatenarsi, e le grandi potenzialità economiche dei club di Premier che, come visto proprio i questi giorni, sono difficili da sostenere per qualsiasi club italiano. Se da Lunedi Nico Paz sarà sul mercato, però, i nerazzurri sono certamente da considerare della partita: se ci sarà anche solo uno spiraglio per portare Nico Paz a MIlano, Marotta e Ausilio sono pronti a tentare il tutto per tutto.