Milan-Inter, cosa ci può dire il derby di domani: le probabili formazioni

L’Inter prepara il primo derby di stagione contro il Milan. Ecco cosa ci potrà dire il match di domani.

Il campionato non è ancora iniziato, eppure la stagione nerazzurra sta già per vivere il suo primo derby, per l’occasione a Perth, in Australia. Inter e Milan si affronteranno in una amichevole che però, inevitabilmente, avrà il sapore della sfida vera. Intanto, eppunto, per la volontà di fare bella figura di fronte ad un pubblico internazionale, e di dimostrare di essere già a buon punto nella preparazione in vista della prossima stagione.

Sarà una gara che offrirà molti spunti a Cristian Chivu, in vista dell’inizio vero e proprio della nuova stagione. Il tecnico continuerà gli esperimenti già mostrati nei precedenti test amichevoli, e aspetta importanti risposte

Inter, la probabile formazione

La probabile formazione dovrebbe essere il 3-5-2 con almeno inizialmente Martinez in porta, Pavard, Bisseck (che prosegue il suo esperimento da centrale), e Bastoni in difesa, Luis Henrique e Dimarco sulle fasce, mentre il trio di centrocampo saranno Barella, Stankovic, confermato in mezzo e Zielinski. In attacco dovrebbero partire dal primo minuto Esposito e Idrissou, uno dei giovani che si sono messi in mostra in questo ritiro precampionato.

Chivu dunque avrà modo di verificare la crescita di Stankovic, uno degli uomini più attesi di questo inizio di stagione, e di provare ulteriormente, a gara in corso, Diouf sulla corsia esterna. Interessante anche l’utilizzo di Bisseck da centrale, che non aveva sfigurato nelle precedenti apparizioni, in attesa che John Stones si aggreghi alla rosa nerazzurra e dal mercato arrivi un nuovo profilo in difesa.

Il derby avrà, certamente, una valenza importante anche per testare mentalità, condizione, e novità tattiche per i nerazzurri di fronte ad un avversario di peso.