Milan-Inter, Bisseck fuori per infortunio: le condizioni del difensore

Milan – Inter, Yann Bisseck ha dovuto lasciare la gara per infortunio. Le condizioni del difensore nerazzurro.

A Perth, in Australia, è andato in scena il primo derby stagionale. Inter e Milan si sono affrontate in una amichevole pre campionato con l’obbiettivo di migliorare la condizione e testare gli automatismi in vista dell’avvio del campionato. Si è trattato, però, di un match giocato con grande agonismo, come dimostrato anche da quanto accaduto a Yann Bisseck nel corso della gara. La gara è finita in pareggio, per 1 rete a 1. Alla rete di Dimarco per il vantaggio dell’Inter ha risposto Nkunku su rigore per i rossoneri.

La gara, però, si è chiusa con una certa apprensione per il fronte interista. Sul finire di gara, infatti, Yann Bisseck è rimasto a terra per uno spericolato intervento di Estupinan, che ha travolto il giocatore avversario. Il difensore tedesco è apparso dolorante, e ha riportato una contusione alla testa nel duro scontro. Le sue condizioni hanno preoccupato l’ambiente nerazzurro, Bisseck infatti non è riuscito a lasciare il campo sulle sue gambe e ha dovuto avvalersi del sostegno dei medici per mantenersi in equilibrio e lasciare il terreno di gioco.

Bisseck rassicura sulle sue condizioni

Fortunatamente, Bisseck in persona ha avuto modo di rassicurare dopo poco tempo i tifosi nerazzurri. “Sono vivo, grazie per i cari messaggi” ha scritto sui suoi canali social in risposta ai tanti messaggi ricevuti dai tifosi.

Bisseck è stato artefice di una prova, l’ennesima, davvero positiva, di nuovo nel ruolo di perno centrale della difesa a tre nerazzurra. La sua prova si è però chiusa con momenti di apprensione, ma fortunatamente si è trattato solo di un brutto spavento. Il giocatore sarà monitorato nelle prossime ore, ma l’allarme è rientrato.