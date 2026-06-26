Inter, ritorno di fiamma per Dybala? Perché può essere il colpo perfetto

Inter, Dybala può essere il colpo perfetto: un ritorno di fiamma per l’argentino porterebbe entusiasmo e fantasia alla squadra di Chivu.

Paulo Dybala e l’Inter. Un binomio affascinante più volte sfiorato ma mai concretizzato. Prima ai tempi del Palermo, ma a vincere la battaglia sull’allora astro nascente argentino fu la Juventus. Poi la stagione dell’arrivo alla Roma, quando l’Inter arrivò ad un passo dal prendere la Joya a parametro zero, prima di virare su Lukaku e non riuscire più a trovare il modo di fare spazio in rosa per l’arrivo della Joya ad accordo ormai praticamente raggiunto, lasciando campo libero all’inserimento dei giallorossi. E se anche questa volta non ci fosse due senza tre?

Dybala è vicino al rinnovo con la Roma, la trattativa tra le parti continua e potrebbe presto arrivare ala fumata bianca. Eppure, l’argentino potrebbe rivelarsi un potenziale rinforzo a sorpresa ideale per l’Inter di Chivu, molto più di quanto si potrebbe pensare.

Perché Dybala sarebbe il colpo perfetto

I nerazzurri sono in cerca di un colpo di mercato che possa portare fantasia, tecnica, qualità e dribbling alla manovra nerazzurra, spesso troppo prevedibile. Tutte caratteristiche di cui Dybala è certamente senza dubbio in possesso. Il valore della Joya come calciatore non si discute, nonostante i problemi fisici che hanno condizionato la sua carriera, e all’Inter, circondato da moltissimi calciatori di rilievo, la sua classe potrebbe brullare senza il peso della squadra sulle sue spalle. Dybala potrebbe allo stesso tempo portare qualità che mancano nella rosa nerazzurra, e poter gestire il suo fisico con una maggiore serenità e un minutaggio più ridotto.

Un altro aspetto è certamente legato all’umore generale dell’ambiente nerazzurro, amareggiato dall’andamento del mercato. L’arrivo di Dybala potrebbe quanto meno dare una parziale consolazione alla piazza,e soddisfare quel desiderio di fantasia e colpi di classe della piazza a cifre ben diverse da quelle che un colpo come quello per l’acquisto della Joya avrebbe richiesto sino a qualche anno fa.