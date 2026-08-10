Inter, il sostituto di Dumfries arriva dalla Premier League: ecco il colpo da 40 milioni

Inter, di lavora al sostituto di Dumfries: l’ultimo nome arriva dalla Premier League, ecco il nome da 40 milioni.

In casa nerazzurra si continua a lavorare al sostituto di Denzel Dumfries. L’esterno olandese si è accasato al Real Madrid, lasciando un vuoto nella rosa di Cristian Chivu che resta ancora da colmare. La dirigenza, infatti, aveva individuato l’erede ideale prima in Marco Palestra, e poi in anan Khalaili. Per motivi diversi, però, le trattative non sono andate a buon fine.

Dopo lo stop al tesseramento di Khalaili per i problemi rilevati durante le visite mediche, l’Inter ha preferito aspettare, e sembrava orientata ad orientare il grosso del budget su un colpo in difesa, Cristian Romero. Le complicazioni nell’arrivare al difensore del Tottenham, però, sembrerebbero aver cambiato di nuovo le carte in tavola e spinto a valutare nuovamente un investimento pesante a destra. In quest’ottica, potrebbe tornare di moda un profilo sondato e poi accantonato.

Inter, torna di moda Spence

Djed Spence è stato a lungo un profilo sondato dalla dirigenza nerazzurra. Le sue prestazioni al mondiale non sono passate inosservate, hanno però fatto schizzare la valutazione verso l’alto. La richiesta era di 40 milioni, un aspetto che aveva frenato le richieste nerazzurre. La trattativa col Tottenham, inoltre, si era dirottata sull’affare Romero, raffreddando la pista Spence.

Ora, però, l’esterno potrebbe tornare di moda: passato l’effetto mondiale, e con la scadenza del mercato più vicino, i nerazzurri contano di potere abbassare le richieste del Tottenham, magari portandole più vicine ai 30 milioni che non ai 40 post mondiale, e riuscire ad arrivare al giocatore a condizioni più favorevoli. La trattativa Spence – Inter potrebbe riaccendersi nei prossimi giorni ed essere una delle sorprese di questo fine mercato.