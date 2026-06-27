Inter, sgarbo al Napoli in arrivo: si accende la sfida di mercato

L’Inter piomba sull’obiettivo di mercato del Napoli: si accende la sfida tra le due squadre, sgarbo in arrivo.

E’ stata una settimana non certo semplice in casa nerazzurra. L’Inter era convinta di avere messo le mani sull’esterno Marco Palestra e di avere regalato a Chivu il sostituto di Dumfries, ma quando la trattativa sembrava ormai in dirittura d’arrivo la maxi offerta del Chelsea ha cambiato le carte in tavola portando l’ex Atalanta in Inghilterra e lasciando i nerazzurri con un niente di fatto. Palestra era il nome principale del mercato dei nerazzurri, che dovranno dunque adesso riorganizzare le proprie strategie di mercato e trovare una alternativa che possa garantire qualità e far dimenticare la beffa subita.

In casa Inter, insomma, è ricominciato il casting sulla fascia destra, e i nomi accostati ai campioni d’Italia in queste ore sono diversi: da Dan Ndoye, vecchia conoscenza del calcio italiano, a Molina, anche lui nome noto della Serie A, sino a nomi più sorprendenti come il brasiliano Guga. Nelle ultime ore, però, sembra essersi fatta largo un’altra pista, che porterebbe i nerazzurri a sfidarsi direttamente con il Napoli.

Inter, nuovo nome: nerazzurri su Khalaili

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Gianlica Di Marzio, infatti, tra i profili sondati dai nerazzurri ci sarebbe anche Anan Khalaili, esterno israeliano dell’Union Saint-Gilloise. Il giocatore è da tempo nel mirino del Napoli, che non ha però ancora trovato l’accordo per il trasferimento del calciatore.

La valutazione del classe 2004 è di circa 25 milioni, cifra che rientrerebbe senza problemi nelle possibilità nerazzurre. Il giocatore si è già mostrato propenso al trasferimento nel campionato di Serie A, qualora l’Inter decidesse di puntare con decisione sul giocatore le porte sarebbero dunque aperte sotto questo aspetto. Il Napoli, ad ogni modo, nonostante l’inserimento della rivale continua a seguire da vicino la situazione del giocatore e a provare a trovare l’accordo.