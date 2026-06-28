Inter, addio ad un altro obiettivo di mercato? Cosa sta succedendo

L’Inter potrebbe dire addio ad un altro obiettivo di mercato. Ecco che cosa sta succedendo in casa nerazzurra.

In casa nerazzurra il mercato sta vivendo un fase di riflessione. Dopo la delusione del mancato affare Palestra, la dirigenza nerazzurra si sta prendendo tempo per riordinare le idee, rivedere le proprie strategie per poi partire all’attacco e portare i primi rinforzi alla formazione di Chivu.

Tra le priorità dei nerazzurri, oltre all’esterno destro a sostituzione di Dumfries, c’è sicuramente quello di acquistare due difensori che possano sostituire Francesco Acerbi e Stefan de Vrij, entrambi in uscita per la scadenza del loro contratto. I nerazzurri sembravano aver seguito da vicino Oumar Solet, affidabile difensore dell’Udinese. Nelle scorse settimane i due club si erano incontrati per capire i margini della trattativa. I nerazzurri avevano offerto una cifra vicina ai 20 milioni, pochi per i bianconeri che chiedevano invece una cifra più vicina ai 30 milioni. Sembrava, comunque, che fosse solo questione di tempo per trovare un punto d’incontro e che la trattativa potesse chiudersi in tempi brevi. Le cose, però, sembrano essere cambiate.

Solet, silenzio tra Inter e Udinese

Nelle ultime ore infatti sembra essere calato il silenzio sulla trattativa. Tra Inter e Udinese, i famosi incontri per limare le distanze e provare ad arrivare alla fumata bianca non sarebbero mai arrivati, tanto da far parlare molti di raffreddamento della trattativa. Non solo, sul giocatore nelle ultime ore si sarebbe acceso anche l’interesse dell’Atletico Madrid, che potrebbe decidere di presentare un’offerta e scavalcare i temporeggiamenti nerazzurri.

Quanto all’Inter, non si registrano movimenti, e anzi secondo molti Solet non sarebbe la prima scelta della dirigenza nerazzurra, che starebbe dunque aspettando di capire se esiste la possibilità o meno di arrivare all’obbiettivo prefissato prima di trattare con decisione il difensore con l’Udinese. Altri, invece, parlano di tentennamenti legati ai problemi fisici che in passato hanno condizionato Solet. Di certo, quella che sembrava essere una trattativa bene avviata è ora sicuramente più in bilico.