Luis Henrique via dall’Inter: resta in Serie A, l’offerta

Luis Henrique potrebbe lasciare i nerazzurri: resta in Serie A, ecco l’offerta che potrebbe arrivare.

In casa Inter in sede di mercato si preannunciano giorni particolarmente frenetici sul fronte esterni. I nerazzurri, come noto, sono alla ricerca di Denzel Dumfries, e in queste ore il nome più caldo sembra essere quello di Djed Spence, in forza al Tottenham. La trattativa tra i club potrebbe decollare nelle prossime ore, se gli inglesi decidessero di scendere dalla valutazione di oltre 40 milioni richiesti sino a qualche settimana fa, reputati troppi dai nerazzurri.

Nelle ultime ore, però, si è aperta la possibilità che i nerazzurri possano addirittura dovere ricercare due esterni sul mercato, e non uno solo. Luis Henrique sarebbe infatti finito nel mirino di un club di Serie A. Già nel mese di Gennaio secondo gli esperti di mercato diversi club si erano mossi sull’estero brasiliano, l’Inter però allor a non aveva voluto approfondire i discorsi. Questa volta, però, i nerazzurri potrebbero scegliere diversamente.

La Roma su Luis Henrique

La Roma starebbe infatti valutando di fare un’offerta per l’esterno brasiliano. I giallorossi avrebbero individuato nel brasiliano il rinforzo ideale per Gasperini, come riportato da Sky.

La valutazione fatta dall’Inter è di circa 30 milioni. Per un’offerta da 20-25 milioni la trattativa potrebbe dunque iniziare a decollare e trovare terreno fertile. Nel caso Luis Henrique venisse ceduto, l’Inter andrebbe ovviamente a quel punto a ricercare un altro esterno da aggiungere a Dimarco, Diouf (che sta continuando l’esperimento voluto da Cristian Chivu), e il futuro sostituto di Denzel Dumfries.

Non resta che aspettare e vedere, dunque, se l’eventuale cessione di Luis Henrique prenderà piede nelle prossime settimane di mercato, che sia avvia verso una scoppiettante fase finale.