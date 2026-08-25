Inter, l’affondo dall’Arabia Saudita: dopo Frattesi via un altro centrocampista

Inter, affondo dall’Arabia Saudita: dopo Frattesi un altro centrocampista potrebbe lasciare i nerazzurri. Ecco di chi si tratta.

Dopo la cessione di Davide Frattesi alla Lazio, l’Inter potrebbe salutare un altro centrocampista. Dopo gli arrivi di Jones e Stankovic e il rinnovo di Mkhitaryan, i nerazzurri possono vantare un reparto di assoluta qualità, che può contare anche su Calhanoglu, Zielinski, Barella e Sucic. Resta ancora, però, da fare del lavoro in uscita e nelle ultime ore sono arrivate novità proprio in questa direzione.

Kristjan Asllani è infatti uno dei nomi considerati fuori progetto dalla rosa nerazzurra. Il giocatore è rimasto ai margini anche in questo ritiro pre-campionato, dopo le poco fortunate esperienze in prestito al Torino e al Besiktas. Il giocatore, però, potrebbe avere attirato le sirene di mercato di un club arabo, e la trattativa sembrerebbe essere arrivata già alle batture finali.

Asllani verso l’Arabia Saudita: accordo verbale raggiunto

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, il centrocampista albanese classe 2002 sarebbe vicino al trasferimento all’Al Jazira. Il giocatore averebbe aperto al trasferimento in Arabia, e l’Inter e il club avrebbero raggiunto un accordo verbale sulla base di un prestito da due milioni, e di un obbligo di riscatto fissato a 6,5 milioni che scatta solo al verificarsi di determinate condizioni.

In poche ore, dunque, la trattativa sarebbe già arrivata ad uno stato avanzato. Mancherebbero i dettagli, legati all’accordo con i club e a quello con il calciatore, prima di arrivare ad una vera e propria chiusura. La pista del trasferimento di Asllani in Arabia Saudita sembra comunque essere decollata. Già in tempi brevi potrebbero arrivare importanti notizie in tal senso. L’avventura del giocatore nella Milano nerazzurra sembra essere ai titoli di coda