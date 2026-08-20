Inter, con l’arrivo di Jones ora il centrocampista può lasciare i nerazzurri: occasione di fine mercato?

L’arrivo di Curtis Jones potrebbe spingere il centrocampista lontano dall’Inter. Potrebbe essere un colpo di fine mercato.

L’Inter ha chiuso la lunga trattativa con il Liverpool per l’arrivo di Curtis Jones. Il centrocampista inglese arriverà in nerazzurro per una cifra di 30 milioni di parte fissa più, più 5 di bonus, 10% sulla rivendita in favore dei reds, come rivelato dagli esperti di mercato. Il giocatore firmrà un contratto da 3,5 milioni netti a stagione con i nerazzurri, e si andrà ad unire ad un reparto di centrocampo di enorme qualità.

I campioni d’Italia possono infatti vantare una mediana di enorme tecnica, qualit, e completezza. Oltre al neo arrivato Jones, Chivu può contare su Barella, Calhanoglu, Zielinski, Sucic, Mkhitaryan e sul giovane Stankovic, rientrato dalla fortunata esperienza al Club Brugge grazie alla recompra esercitata dai nerazzurri.

Proprio la posizione del giovane talento delle giovanili, però, potrebbe cambiare a causa dell’arrivo di Jones.

Curtis Jones apre le porte al prestito di Stankovic?

L’arrivo di Jones in un reparto, come detto, ricco di nomi importanti potrebbe limitare il minutaggio a disposizione di Stankovic, per questo tra le opzioni valutate in queste ore ci sarebbe anche quella di un prestito altrove in modo da vivere una stagione in protagonista e rientrare l’anno prossimo con un ulteriore anno di esperienza e un reparto in cui potrebbe trovare maggiore spazio. Le richieste al giocatore non mancherebbero di certo.

Come riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, però, Aleksandar Stankovic al momento preferirebbe restare in nerazzurro a giocarsi le sue carte e provare a scalare le gerarchie di Chivu. Il giocatore non starebbe prendendo in considerazione al momento l’ipotesi di un trasferimento, che potrebbe invece tornare di moda in caso a Gennaio non avesse ottenuto uno spazio consistente.