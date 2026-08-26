Inter, chiuso l’accordo: il centrocampista vola in Arabia

Inter, il centrocampista è pronto a lasciare i nerazzurri: per lui una nuova avventura in Arabia Saudita.

Il mercato nerazzurro, dopo il grande entusiasmo per gli arrivi di Djed Spence e Curtis Jones, si sta concentrando sulle trattative in uscita. Era il reparto di centrocampo, in particolare, a dover essere sfoltito degli esuberi della rosa, e l’Inter in queste ore ha chiuso un’altra importante operazione proprio in quest’ottica. Dopo la cessione di Davide Frattesi alla Lazio, già decisivo nella sua nuova avventura biancoceleste, e Massolin ormai indirizzato verso una avventura in prestito altrove, la dirigenza ha chiuso la cessione del calciatore.

Kristjan Asllani è stato messo sin dal suo rientro a Milano nella lista dei partenti, come dimostra il ruolo ai margini avuto dal calciatore anche durante la fase di pre-campionato. L’ex Empoli è sin dallo scorso anno ritenuto fuori dal progetto e la società ha lavorato sin da inizio estate per trovargli una nuova sistemazione. Gli sforzi sembrerebbero essere arrivati al termine: Asllani è pronto infatti ad una nuova avventura in Arabia.

Asllani, nuova avventura in Arabia

Asllani sarà infatti un giocatore dell’Al Jazira. Come riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, i dialoghi tra i club decollati nella giornata di ieri e l’apertura mostrata dal calciatore verso la destinazione hanno portato alla buona riuscita della trattativa, ormai in chiusura: l’intesa è stata trovata sulla base di 2 milioni di prestito più una opzione di riscatto di 5 milioni che diventa obbligatoria al raggiungimento di determinate condizioni, nello specifico legate al numero di presenze del calciatore.

Asllani, dopo un anno in prestito tra Torino e Besiktas, è pronto ad una nuova avventura in Arabia. Arrivato a MIlano con le prospettive di diventare il futuro del centrocampo, senza però riuscire a rispettare le attese, lascia i nerazzurri con il bisogno di rilanciare la propria carriera in un nuovo campionato.