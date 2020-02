Murillo: “Sto bene all’Inter e ho un contratto fino al 2020. L’interesse della Roma? Dico che…”

INTER NEWS / Murillo si vede all’Inter. Il centrale colombiano, intervistato in collegamento telefonico su ‘Caracol Radio’, ha di fatto blindato il suo futuro in nerazzurro rispedendo al mittente l’interesse della Roma: “Non ho mai sentito nessuna delle cose che si leggono su presunte offerte ufficiali per me da parte dei giallorossi, e posso dire che all’Inter mi trovo benissimo. È vero che non ho giocato da titolare nelle ultime due partite, ma lavoro per cercare di migliorare sempre e arrivare nella forma fisica migliore. Dobbiamo sempre rispettare le decisioni dell’allenatore, ma è una cosa che non riguarda il fatto che all’Inter sto bene e la mia famiglia è contenta a Milano. Per di più ho un contratto fino al 2020“.

Murillo: “Mancata convocazione in Nazionale? Scelta tecnica, ma…”

Per quanto riguarda la Nazionale, da cui è stato escluso per le ultime due sfide, Murillo ha invece risposto: “Come tutti i colombiani ho seguito la Colombia, ed è una cosa positiva il fatto di aver vinto entrambe le partite delle eliminatorie. Credo che la squadra abbia fatto il meglio in campo, quella di non convocarmi è stata una scelta tecnica e non sono arrabbiato per questo. Continuerò a lavorare per riprendermi il posto nella selezione”. Chiusura sulla sua vita privata, visto che Murillo tra qualche mese diventerà papà per la prima volta: “Manca poco ormai, è un qualcosa che ti cambia la vita, non so nemmeno come spiegarlo. È qualcosa che si sogna, è bellissimo, però non so ancora se sarà un maschio o una femmina”.

A.C.