Inter, il nuovo allenatore vuole Barella: scambio alla pari o tanti milioni

Il centrocampista nerazzurro della Nazionale italiana è finito nel mirino di un top club. La valutazione non scende sotto gli 80 milioni di euro

Arrivato dal Cagliari nell’estate del 2020, Nicolò Barella può ormai considerarsi una bandiera dell’Inter. Uno dei vice capitani di Lautaro Martinez e degli idoli dei tifosi, oltre che uno dei leader dello spogliatoio.

Ecco perché ad oggi sembra impossibile immaginarlo lontano da Appiano Gentile. D’altronde l’attaccamento ai colori nerazzurri lo ha appena dimostrato rifiutando una proposta indecente da 35 milioni di euro a stagione dall’Arabia Saudita.

Insomma, se Simone Inzaghi vorrà farsi raggiungere da qualche suo ex giocatore all’Al Hilal, dovrà bussare ad un’altra porta. Dal canto suo il fondo Oaktree non ha intenzione di privarsi di Barella, il quale appena tredici mesi fa ha siglato il rinnovo del contratto fino al 2029. Ma come abbiamo ormai imparato da tempo, al giusto prezzo all’Inter – così come in qualsiasi altro club di Serie A – nessuno è incedibile. Per il mediano sardo parliamo di circa 80 milioni di euro.

Una cifra molto impegnativa che in Europa ben pochi club possono permettersi, a parte forse qualcuno della Premier League inglese. Il che dovrebbe poter rassicurare in merito ad una sua permanenza all’Inter anche sotto la gestione Cristian Chivu, ma la chiusura della sessione estiva di calciomercato fissata al prossimo 1 settembre è molto lontana. E c’è una big che ha cambiato allenatore che ha puntato il Nazionale azzurro.

Calciomercato Inter, Xabi Alonso chiede Barella: proposto un giocatore in cambio

Reduce dalla brutta eliminazione ad opera del Paris Saint-Germain nelle semifinali del Mondiale per Club, il Real Madrid ha intenzione di rinforzare tutti i reparti. E per il centrocampo, stando a quanto si legge sul sito spagnolo ‘El Gol Digital’, il nuovo tecnico Xabi Alonso avrebbe fatto proprio il nome di Nicolò Barella. Per provare a strapparlo all’Inter, i blancos avrebbero pensato di mettere sul piatto il cartellino di Rodrygo Goes, vista la valutazione simile.

Nonostante il centravanti brasiliano sia 4 anni più giovane, al club nerazzurro non interessa in questo momento acquistarlo. Ma questo non vuol dire che le Merengues si arrenderanno. Vista la sua bravura ad interdire ed impostare, oltre che negli inserimento, Alonso lo ritiene il colpo ideale in mediana.

Peraltro già il suo predecessore Ancelotti lo aveva segnalato al presidente Florentino Perez, ma una vera trattativa non è mai stata imbastita perché i costi erano ritenuti eccessivi. Difficile che le cose possano cambiare questa estate.