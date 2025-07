Openda-Inter, tutta la verità: mister X e l’intreccio con Thuram

L’Inter lavora sul calciomercato alla ricerca del profilo giusto da inserire sulla trequarti: facciamo il punto sul nome di Lois Openda

Una delle chiare volontà dell’Inter sul calciomercato è inserire sulla trequarti un profilo in grado di dare caratteristiche diverse, saltare l’uomo e farsi vedere tra le linee. Servono un numero 10 puro, un calciatore che manca da tempo nella rosa nerazzurra e che potrebbe portare un altro spessore alla fase offensiva, soprattutto quando si gioca contro difese molto chiuse.

Il nome ideale era stato identificato da tempo e non è un mistero, ma Nico Paz è rimasto al Como e non potrà trasferirsi di qualche chilometro ad Appiano Gentile. Da allora, hanno iniziato a circolare davvero tanti nomi, alcuni più fattibili altri meno, e tutti con caratteristiche diverse tra loro.

Da Nkunku ad Asensio e Joao Felix, non bisogna perdere la bussola su quella che è la reale necessità dell’Inter. L’ultimo di questa schiera è Lois Openda, un calciatore forte, molto veloce e dal gran fiuto per il gol, ma è davvero ciò che serve ai nerazzurri? Il suo arrivo a Milano è possibile solo in un caso.

Openda all’Inter: le condizioni per il trasferimento

L’ultima stagione non è andata esattamente secondo le aspettative per Openda, che ha segnato meno rispetto a come ci ha abituato in passato e anche con la maglia del Lille. La valutazione dell’attaccante è sui 35 milioni di euro, una cifra che, a fronte delle uscite, potrebbe essere anche abbordabile per l’Inter, pronta a unire un tesoretto importante in entrata.

Anche perché l’ingaggio del ragazzo supera di poco i 3 milioni di euro, praticamente quanto percepisce Mehdi Taremi, che dovrà comunque lasciare l’Inter nel corso del calciomercato. Il nome di Openda, però, mal si sposa con l’esigenza tattica di avere un nuovo trequartista a disposizione con le caratteristiche di Nico Paz, per fare un esempio.

Il calciatore del Lipsia è un nove e mezzo che andrebbe inquadrato tra i due di attacco, quindi potrebbe arrivare solo in caso di cessione di Marcus Thuram, per cui sarebbe sotto molti aspetti il sostituto ideale. Il francese, però, ad oggi non ha ricevuto offerte concrete, per cui il nome di Openda al momento non è concreto per l’Inter.

E il nome relativo il nuovo trequartista dovrà per forza di cose essere un altro e più affine alle reali esigenze tattiche di Chivu e del suo 3-4-2-1.