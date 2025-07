Rabbia Inter e decisione pesantissima: “Non convocato per il ritiro”

I continui rifiuti del calciatore per la cessione spazientiscono i tifosi nerazzurri, ora chiedono all’Inter una soluzione

L’Inter è sotto pressione. E dal momento che non ci sono più partite ufficiali all’orizzonte da qui all’avvio della nuova stagione del campionato di Serie A, queste pressioni non possono che riguardare esclusivamente i tanti discorsi di mercato ancora pendenti.

Discorsi che, in un paio di circostanze, si sono tramutati in veri e propri casi da laboratorio.

Il primo, nonché il più noto perché perdurato per tutto il cammino nerazzurro al Mondiale per Club, vede ancora un Hakan Calhanoglu proiettato verso il Galatasaray.

La dirigenza capitanata da Giuseppe Marotta e Piero Ausilio siederà in settimana al cospetto del suo entourage nella speranza di declinare una volta per tutte la sua cessione, sempre che il club turco faccia a sua volta la propria convincente mossa economica.

Quindi andrà risolto il rapporto con Mehdi Taremi, ben consapevole di non far più parte del progetto di Chivu dopo la deludente annata vissuta agli ordini di Simone Inzaghi. Sull’iraniano ci sono diverse realtà europee come Fulham e Besiktas, dalle quali preferirebbe non distaccarsi in favore di destinazioni più esotiche.

Ultima, ma non per importanza, è la situazione relativa al futuro di Kristjan Asllani.

Asllani diventa un caso, vuole restare in Italia: “Via oppure Under-23″

Salvo ripensamenti il centrocampista italo-albanese dovrebbe lasciare l’Inter in questa sessione di mercato per rimettersi in gioco altrove, ma tutti i contatti intrapresi finora con il Betis Siviglia – unica vera candidata dichiarata – non hanno trovato sbocchi concreti.

Non tanto per le cifre di un affare tutto da definire, quanto piuttosto per il muro eretto dallo stesso ex Empoli, estremamente interessato a restare entro i confini del territorio italiano anche per la prossima stagione.

Asllani è nel mirino di Fiorentina e Bologna, ma finora non sono state presentate offerte.

Non va convocato per il ritiro. Molto semplice: si convoca lui e l’agente e lo si manda a fare in c. — Filippo92⭐⭐ (@Filippo923) July 14, 2025

Asllani prende una cazzata di ingaggio, 1.5 mln. In questi casi la fai veramente molto semplice, o lui e il suo procuratore trovano una squadra entro il 25 Luglio, o il 26 il raduno lo fa con l’Under 23. È molto semplice. — Duca Andrea (@DucaAndrea85) July 13, 2025

In tribuna fino a maggio — Luca Landi (@LucaLan35367060) July 11, 2025

Questa situazione di forte incertezza sul suo futuro, dovuta ai suoi continui rifiuti, non fa star sereni neppure i tifosi nerazzurri. I quali, a gran voce, invocano la presa di posizione dell’Inter nel metterlo fuori rosa, relegarlo nella neonata Under-23 o escluderlo dal ritiro pre-campionato che prenderà il via a fine mese.

A proposito di centrocampo, è tutto fatto per il passaggio di Valentin Carboni in prestito al Genoa. L’Inter pagherà il ‘Grifone’ per far giocare il talento argentino: bonus per le presenze, per un totale sul milione.