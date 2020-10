Inter, Martinez: il giocatore è ufficialmente nerazzurro fino al 2023

INTER MARTINEZ AGGIORNAMENTO/MILANO-L’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez, è ufficialmente un giocatore nerazzurro. Come ha dichiarato sul suo sito ufficiale la Lega di Serie A, il club milanese ha depositato nella giornata odierna il contratto per il trasferimento a titolo definitivo del calciatore dal Racing Club Avellaneda. Il giocatore ha firmato un accordo che lo legherà ai nerazzurri fino al 30 giugno 2023. La questione era già stata conclusa da tempo, tenendo anche conto del fatto che l’attaccante era arrivato a Milano già a fine maggio, per le visite mediche con il suo nuovo club. Il giovane giocatore è un classe 1997 e se ne parla come uno dei migliori talenti emergenti del calcio argentino e nella sua ancora breve carriera ha già fatto vedere giocate interessanti.