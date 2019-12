Inter, per gli allenatori di serie A la favorita per lo scudetto resta la Juventus

Inter, per gli allenatori di serie A la favorita per lo scudetto...

Inter, 18 tecnici della serie A, ad esclusione di Conte e Motta, hanno indicato sia la squadra rivelazione del nostro campionato che le possibili favorite per lo scudetto

INTER SONDAGGIO SERIE A/ Interessante sondaggio di Italpress, che ha intervistato tutti gli allenatori della serie A tranne Antonio Conte e Thiago Motta. Innanzitutto quindici allenatori su diciotto hanno indicato il Cagliari come squadra rivelazione e sorpresa del nostro campionato, ad esclusione di Ivan Juric, che ha optato per il Parma, e i tecnici di Atalanta e Lecce, Gian Piero Gasperini e Fabio Liverani, che hanno scelto il Verona, hanno optato diversamente. Naturalmente non poteva mancare la domanda sulle squadre favorite per lo scudetto e 12 allenatori hanno scelto la Juventus, 6 l’Inter e 2 la Lazio. Il totale fa venti, perché alcuni tecnici, in primis Roalndo Maran che ha scelto tutte e tre le opzioni, hanno dato risposte multiple scegliendo più di una squadra.