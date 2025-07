Lo vogliono tutti in Serie A, irrompe l’Inter: contatti già avviati

Svolta di calciomercato per i nerazzurri dopo l’eliminazione dal Mondiale per Club. Marotta pronto a occupare uno slot da extracomunitario: affare da 35 milioni di euro

L’Inter è stata eliminata agli ottavi di finale del Mondiale per Club dal Fluminense. I tifosi nerazzurri si stanno dividendo tra chi è molto deluso per il mancato accesso ai quarti di finale – dove peraltro ci sarebbe stata la sfida all’Al Hilal del fresco ex Simone Inzaghi – e chi pensa sia un bene aver abbandonato la rassegna iridata.

I calciatori sono apparsi molto stanchi dopo una stagione lunghissima e per permettergli di fare le vacanze e affrontare al meglio la prossima, è necessario staccare la spina adesso.

Certo il ko contro la formazione brasiliana ha lasciato qualche scoria, come si evince dallo sfogo del capitano Lautaro Martinez nel post partita. Parole pesanti a cui ha risposto Calhanoglu (con tanto di like di Thuram) e che avranno ripercussioni anche sul mercato, come ha fatto intuire lo stesso presidente Beppe Marotta. L’obiettivo resta sempre lo stesso: cercare di ringiovanire la rosa a disposizione di mister Chivu, cercando di mantenere un alto livello di competitività per continua a lottare per tutti gli obiettivi.

Like di Thuram al post di Calhanoglu in risposta all’attacco di Lautaro pic.twitter.com/C1tinxknYb — Interlive (@interliveit) July 1, 2025

Il processo è già iniziato con gli acquisti di Sucic e Luis Henrique, che hanno avuto modo di giocare le prime partite in maglia nerazzurra negli Stati Uniti, e prosegue con l’acquisto di Bonny dal Parma. Ma non finisce qui e non riguarderà soltanto i colpi in entrata. Bisognerà capire su quali calciatori ultra 30enni il fondo Oaktree vorrà ancora puntare: in ballo ci sono le posizioni di Acerbi, Mkhitaryan, Darmian e De Vrij. Mentre un discorso a parte meritano Taremi e Calhanoglu.

Calciomercato Inter, obiettivo Paixao: il Fenerbahce lo valuta 35 milioni

Tornando al mercato in entrata, il nome nuovo per l’Inter è quello di Igor Paixao. Si tratta di un fantasista brasiliano classe 2000 che milita nel Feyenoord. Come rivelato dal portale olandese ‘Soccer News’, c’è già stato un contatto tra i dirigenti nerazzurri e l’entourage del giocatore. Di ritorno dalla spedizione negli Usa è previsto un blitz di Marotta e Ausilio a Rotterdam per provare ad imbastire la trattativa per il suo sbarco a Milano.

Paixao si è messo in mostra nella scorsa Champions League ai playoff contro il Milan, contribuendo al passaggio del turno prima di uscire con l’Inter. In Italia ha tantissimi estimatori: dagli stessi rossoneri all’Atalanta passando per la Roma fino ad arrivare al Napoli. Anche all’estero ci sono club interessati a lui, specie in Germanie e in Inghilterra: ecco perché il Feyenoord ha fissato il prezzo del suo cartellino a 35 milioni di euro. Il suo acquisto, peraltro, andrebbe ad occupare uno slot da extracomunitario. Con Paixao, potrebbe maturare il cambio di modulo da 3-5-2 a 3-4-2-1 con due trequartisti dietro una punta.