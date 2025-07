La bomba dopo Inter-Fluminense, addio a Oaktree: “Ha fatto bingo: 1,7 miliardi”

La sconfitta al Mondiale per Club ha segnato l’ambiente nerazzurro, ma ci sono delle buone notizie che arrivano a livello societario

La sconfitta contro il Fluminense al Mondiale per Club ha sicuramente creato tanto malumore all’interno della squadra nerazzurra. Le parole di Lautaro hanno confermato come c’è tensione fra i giocatori. Ma intanto arriva una buona notizia a livello societario e Oaktree può finalmente guardare con fiducia al futuro.

Naturalmente l’ingresso di Oaktree ha portato anche delle modifiche su come muoversi sul calciomercato. Basta spese folli e provare a vincere tramite una economia sostenibile. Per il momento possiamo dire che la strategia sta dando dei risultati importanti specialmente dal punto di vista del bilancio. Manca qualcosa da quello dei risultati e la speranza è che si possa in davvero poco tempo riuscire ad ottenere anche dal campo dei riscontri positivi.

Oaktree e le buone notizie dal bilancio

L’arrivo di Oaktree è stato accolto sicuramente con incertezze dai tifosi. Poi con il passare degli anni c’è stato una sorta di passo indietro sulle perplessità e il lavoro fatto da Oaktree dal punto di vista del bilancio è stato molto apprezzato. Ora la speranza è che si possa tornare a vincere dopo un anno non sicuramente facile.

Il nuovo valore dell’Inter

Il punto sulla situazione economica dell’Inter viene fatto da La Gazzetta dello Sport. La Rosea ha sottolineato come attualmente Oaktree ha fatto una cospicua plusvalenza con l’acquisto del club nerazzurro. Il valore, infatti, si è moltiplicato rispetto a quando la proprietà americana ha rivelato i meneghini da Zhang. Il motivo? I debiti sono stati ridotti e questo rappresenta una buona notizia per il futuro.

“Oaktree ha acquistato l’Inter per 442 milioni – si legge sulla Rosea – non vi è dubbio che Oaktree abbia fatto un affare entrando nel calcio italiano. Attualmente il club vale 1,7 miliardi. Togliendo i 350 milioni di debiti, l’equity value sarebbe di 1,35 miliardi e quindi la proprietà sarebbe in grado di vare una cospicua plusvalenza“.

Ma non è assolutamente finita qui. La Gazzetta precisa che il fondo si è dato “un orizzonte di medio-lungo periodo. Se riuscirà a mantenere l’equilibrio contabile e, quantomeno, a farsi approvare il progetto esecutivo su San Siro. Oaktree avrà fatto bingo“.

Oaktree non vende l’Inter

Per Oaktree quindi gli obiettivi sono molto chiari. In questo momento non c’è alcuna intenzione di vendere l’Inter nell’immediato. Si proverà a rendere la squadra ancora più sostenibile e poi in futuro si ragionerà sul futuro del club nerazzurro.