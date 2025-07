La lunga coda di una stagione finita male sta portando una vera e propria bufera in casa Inter: tutti i nomi che possono lasciare i nerazzurri

L’Inter ha perso contro il Fluminense ed è stata eliminata dal Mondiale per club, un risultato che fa male e che conclude nel peggiore dei modi un periodo tremendo per i nerazzurri e che ha lasciato delle scorie, non solo nelle prestazioni in campo, ma anche per quanto riguarda lo spogliatoio.

Dopo il duro sfogo di Lautaro Martinez e la risposta social di Calhanoglu, è chiaro che diversi big andranno via o proveranno a farlo, oltre al regista turco. Secondo quanto risulta a Interlive.it, sono diversi i nomi in partenza o comunque per nulla sicuri di una permanenza ad Appiano Gentile.

La volontà di Marotta e Ausilio era ed è quella di mantenere il gruppo forte, ma è chiaro che di fronte a richieste di cessione e offerte convincenti, ci sarebbe poco da fare. Oltre all’ex Milan, occhi puntati sul centrocampo: non è un mistero che Asllani e Zielinski potrebbero lasciare, ma molto dipenderà dalle proposte in ballo. Stesso discorso vale per Davide Frattesi: i mal di pancia degli scorsi mesi non sono piaciuti e l’Atletico Madrid resta alla finestra per la mezzala.

Dalla difesa all’attacco: tutti i nomi pronti all’addio all’Inter

È in bilico la posizione di Francesco Acerbi, che sembra aver dato tutto negli ultimi mesi. Si parla della pista araba, ma ancora non ci sono stati concreti in tal senso. Yann Bisseck non rientrava sicuramente nel discorso di Lautaro Martinez, ma è uno dei calciatori con il più alto numero di offerte, soprattutto dalla Premier League. Se dovesse arrivare la cifra giusta il suo addio sarebbe scontato.

In attacco, molto è già stato fatto, ma bisognerà trovare una destinazione a Mehdi Taremi, che resta in uscita e che ha ricevuto interessamenti da Premier League e Turchia, ancora senza proposte ufficiali. In questo discorso, Marcus Thuram merita una postilla importante.

Negli scorsi mesi, diverse società hanno pensato a lui e quel like galeotto al post di Calhanoglu risulta quantomeno sospetto. Il francese ha una clausola rescissoria molto alta che negli scorsi mesi ha detto di non voler sfruttare senza piena coesione con l’Inter. Il suo addio, però, non è affatto da scartare se dovesse arrivare una maxi offerta e per Marotta sarebbe tutta plusvalenza.