DIRETTA Napoli-Inter, segui la cronaca LIVE in tempo reale

La diciottesima giornata del campionato di Serie A mette di fronte Napoli e Inter allo stadio San Paolo. La cronaca Live del match in Diretta.

L’Inter fa visita al Napoli nel posticipo che chiude la diciottesima giornata del campionato di Serie A, penultimo turno del girone di andata. Da un lato i nerazzurri di Conte vogliono centrare l’ottava vittoria in nove partite in trasferta per iniziare al meglio il nuovo anno e restare in vetta alla classifica. Dall’altro i partenopei di Gattuso hanno bisogno di un successo per risalire la graduatoria e avvicinarsi al quarto posto. Interlive.it vi offre il match dello stadio San Paolo in tempo reale.