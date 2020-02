Diretta Derby Inter-Milan, segui la cronaca LIVE in tempo reale

La ventitreesima giornata del campionato di Serie A mette di fronte Inter e Milan allo stadio Meazza. La cronaca Live del derby in Diretta.

L’Inter affronta il Milan in posticipo nel derby che chiude la 23esima giornata del campionato di Serie A, quarto turno del girone di ritorno. Da un lato i nerazzurri di Conte hanno la possibilità, con una vittoria, di agganciare la Juventus, sconfitta ieri dal Verona, in testa alla classifica. Dall’altra i rossoneri dell’ex Pioli cercano un successo che permetterebbe loro di entrare in zona Europa League e avvicinarsi al quarto posto. All’andata finì 2-0 per l’Inter con reti di Brozovic e Lukaku. Interlive.it vi offre il match dello stadio Meazza in tempo reale.