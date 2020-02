DIRETTA Inter-Ludogorets: segui la cronaca LIVE di Europa League

I sedicesimi di finale di ritorno di Europa League mettono di fronte Inter e Ludogorets al Meazza. La cronaca Live del match in Diretta.

L’Inter ospita il Ludogorets nella sfida di ritorno valida per i sedicesimi di finale di Europa League. Da un lato i nerazzurri di Conte arrivano a questo appuntamento dopo aver saltato la sfida di campionato con la Sampdoria a causa dell’emergenza coronavirus. Dall’altra, invece, i bulgari di Vrba hanno bisogno di una autentica impresa per ribaltare il ko 2-0 dell’andata e accedere agli ottavi di finale. Interlive.it vi offre il match di San Siro, che si disputa a porte chiuse, in tempo reale.