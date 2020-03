DIRETTA Juventus-Inter, segui la cronaca LIVE in tempo reale

La ventiseiesima giornata del campionato di Serie A mette di fronte Juventus e Inter all’Allianz Stadium. La cronaca Live del derby d’Italia in Diretta.

L’Inter fa visita alla Juventus nel recupero a porte chiuse della 26esima giornata del campionato di Serie A, settimo turno del girone di ritorno non disputato una settimana fa per l’emergenza coronavirus. Da una parte i nerazzurri di Conte non possono permettersi altri passi falsi dopo il ko contro la Lazio se vogliono restare in corsa per lo scudetto, mentre dell’altra i bianconei di Sarri hanno bisogno di una vittoria per riprendersi la testa della classifica. All’andata finì 2-1 per la Juve. Interlive.it vi offre il derby d’Italia dell’Allianz Stadium in tempo reale.