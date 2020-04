Emergenza Coronavirus | La Serie A chiude: ecco la classifica finale

Le ultime news Serie A mettono in evidenza la possibile idea della Figc qualora diventasse davvero impossibile far ripartire i campionati

Nessuno sa, anche se Gravina continua a dare date (non sono da meno il Ministro Spadafora e l’UEFA…) quando e soprattutto se potrà riprendere questa stagione. Oggi è più no che sì, visto che l’emergenza coronavirus potrebbe non essere più tale forse solo a estate inoltrata. Non a caso in FIGC, stando almeno al ‘Corriere della Sera’, si sta cominciando a ragionare in maniera concreta sulla chiusura definitiva dei campionati, o meglio su come chiuderli senza innescare polemiche e ricorsi. Quest’ultima impresa impossibile… Una, forse l’unica idea sarebbe quella di assegnare tre punti a tutte le squadre per il numero di partite che mancano, non assegnando lo Scudetto ma solo i piazzamenti valevoli per le coppe europee – Champions ed Europa League – e le retrocessioni che eventualmente sarebbero due anziché tre dato che in Serie B non verrebbero effettuati i playoff. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

Serie A, ipotesi chiusura definitiva: ecco la classifica finale

L’Inter di Antonio Conte finirebbe dove è già oggi, ovvero al terzo posto con un totale di 93 punti. Davanti a lei la Lazio con 98 e la Juventus con 99. L’Atalanta occuperebbe il quarto e ultimo posto valevole per la Champions, mentre in Europa League andrebbero Roma e Napoli. Ai playoff il Verona, attualmente dietro al Milan ma con una gara in meno. In cadetteria, infine, scivolerebbero Brescia e Spal, le quali verrebbero rimpiazzate dalle odierne prime due della B, il Benevento e il Crotone.

CLASSIFICA FINALE SERIE A 2019/2020

*Tra parentesi, le posizioni perse o guadagnate rispetto alla classifica attuale

1 – Juventus 99 punti (=)

2 – Lazio 98 punti (=)

3 – Inter 93 punti (=)

4 – Atalanta 87 punti (=)

5 – Roma 81 punti (=)

6 – Napoli 75 punti (=)

7 – Verona 74 punti (+1)

8 – Parma 74 punti (+1)

9 – Milan 72 punti (-2)

10 – Sassuolo 71 punti (+1)

11 – Cagliari 71 punti (+1)

12 – Bologna 70 punti (-2)

13 – Fiorentina 66 punti (=)

14 – Torino 66 punti (+1)

15 – Sampdoria 65 punti (+1)

16 – Udinese 64 punti (-2)

17 – Genoa 61 punti (=)

18 – Lecce 61 punti (=)

19 – Spal 54 punti (=)

20 – Brescia 52 punti (=)

