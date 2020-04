Meunier: il Dortmund è in pole ma anche l’Inter ci pensa

Inter, il terzino del Psg Thomas Meunier ha il contratto in scadenza a fine giugno. Sul giocatore in pole position c’è il Borussia Dortmund, ma anche il club nerazzurro ci sta facendo un pensiero

INTER MEUNIER AGGIORNAMENTO/ Una possibile sfida di mercato tra Inter e Juventus potrebbe essere il giocatore del Psg Thomas Meunier. Il calciatore ha il contratto in scadenza al 30 giugno e quindi potrebbe essere un interessante parametro zero per diverse squadre, tra cui anche le due eterne rivali italiche. In questi giorni di calma apparente, visto che i campionato sono fermi da quasi un mese, sembrava che il destino del terzino fosse già segnato da un suo approdo nel campionato tedesco e nel Borussia Dortmund con tanto di accordo già formalizzato. Il quotidiano francese ‘Le10sport’, ha voluto spiegare la situazione e se da una parte ha confermato il forte interesse del club tedesco per il belga, ha anche informato che per ora non c’è nessun accordo.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, Marotta spiazzato | Arrivata richiesta shock

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, accordo con la Juventus | Ma l’Inter non molla

Calciomercato, rumors respinti | “Voglio vincere all’Inter”

Inoltre sul difensore ci sono diversi club che si aggiungono ai due italiani e tra questi ci sarebbero soprattutto Manchester United, Everton e Atletico Madrid.