Radja Nainggolan potrebbe far ritorno all’Inter visto che il Cagliari del presidente Giulini non sembra intenzionato a confermarlo. Il belga può finire poi alla Fiorentina, magari nell’ambito dell’affare Chiesa, oppure girato nuovamente in prestito a un altro club di Serie A di media fascia. Ecco tutti i dettagli della possibile operazione.

