Finito il Mondiale il bomber se ne va: nuova maglia in Serie A

Sta per terminare stavolta definitivamente la permanenza all’Inter dell’attaccante. E’ molto vicino a altro club di Serie A

Comincerà tra tre settimane il raduno pre campionato dell’Inter. Archiviato il Mondiale per Club, ora il focus è tutto sulla prossima stagione nella quale i nerazzurri affronteranno quattro competizioni.

Al raduno, Chivu potrebbe ritrovarsi con un organico diverso rispetto a quello che ha affrontato la trasferta negli Usa. La grande novità, per ora, sarà rappresentata da Yoan Bonny, l’atteso rinforzo per l’attacco che l’Inter ha preso dal Parma per 24 milioni più di 2 bonus. L’attaccante transalpino andrà a completare il reparto offensivo con Chivu che avrà a disposizione cinque punte ovvero Lautaro, Thuram, lo stesso Bonny, Taremi e Francesco Pio Esposito.

Per quest’ultimo non ci sarà un nuovo prestito. Il gol al River Plate ha definitivamente convinto la dirigenza nerazzurra che ha deciso di puntare fin da subito sul giovane centravanti classe 2005, reduce da una stagione da 19 gol e 3 assist con lo Spezia in Serie B. Destino opposto, invece, per il fratello Sebastiano che lascerà definitivamente l’Inter dopo sei stagioni in prestito.

Sebastiano Esposito lascia l’Inter: lo vuole un top club di Serie A

Con un solo anno di contratto, Sebastiano Esposito non rinnoverà. Svanita la possibilità di un inserimento nella trattativa con il Parma con Bonny, sull’attaccante ex Empoli è fortissimo l’interessamento della Fiorentina. I contatti tra i due club sono continui per provare a definire l’affare quanto prima. Esclusa l’ipotesi di un altro prestito anche con obbligo di riscatta, considerata la scadenza contrattuale per Esposito fissata al 2026, l’Inter punta a ricavare dalle sua cessione almeno 10 milioni di euro.

Un investimento che la Fiorentina potrebbe concludere soprattutto dopo la cessione di Lucas Beltran, per il quale è stata già rifiutata una proposta per il ritorno in prestito al River Plate. I viola puntano a una cessione a titolo definitivo dell’attaccante argentino che, a quanto pare, vorrebbe restare in Europa. La sua uscita è dunque fondamentale per l’eventuale approdo di Esposito alla Fiorentina che ha già acquistato Gudmundsson e l’ex nerazzurro Dzeko, in attesa della decisione di Moise Kean che continua ad essere tentato da Manchester United e Al Qadsiah.

In attacco, la Fiorentina farà spazio ad Esposito anche con le cessioni di Nzola e Kouame, tornati dai prestiti dal Lens e dall’Empoli. L’attaccante nerazzurro è molto tentato dall’interessamento dei viola. Nei giorni scorsi c’è stato anche un tentativo del Como per Esposito. Non si è andati però oltre il contatto iniziale. I lariani attendono il via libera per tesserare Alvaro Morata. Per sbloccare l’affare, Milan e Galatasaray devono accordarsi per interrompere il prestito del centravanti spagnolo valido fino a gennaio.