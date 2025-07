Inter, Lookman è più di un’idea se parte Thuram: le cifre dell’affare | ESCLUSIVO

Il centravanti francese potrebbe essere ceduto dopo il ‘caso’ Lautaro-Calhanoglu. Tra i possibili sostituti c’è anche il bomber dell’Atalanta

C’era una volta la ThuLa. Senza dubbi una delle coppie di attaccanti più forti che l’Inter abbia avuto dopo il Triplete di quindici anni fa. Lautaro Martinez e Marcus Thuram sono stati tra i protagonisti della grande cavalcata che ha portato al ventesimo scudetto della seconda stella poco più di dodici mesi fa.

Oltre a trascinare i nerazzurri ad un’altra finale di Champions League. L’intesa tra l’argentino ed il francese è sempre stata totale in campo con gli assist e fuori con le dichiarazioni di stima.

Ma adesso qualcosa si è rotto. Tutto è iniziato con le accuse lanciate dal Toro di Bahia Blanca dopo l’eliminazione dal Mondiale per Club contro il Fluminense. Frecciate che hanno colpito Calhanoglu, il quale ha replicato in modo piccato, incolpandolo a sua volta di non essere un buon capitano. Commento cui si è aggiunto il ‘Mi Piace’ proprio di Thuram. In attesa di capire se la situazione si possa ricucire, sono iniziati i rumors circa una possibile cessione dell’ex centravanti del Borussia Monchengladbach.

Le pretendenti di certo non mancano. Dal Paris Saint-Germain che vorrebbe riportarlo in patria, all’Atletico Madrid che pensa di rivoluzionare l’attacco, passando per quasi tutti i top club della Premier inglese (Manchester United, Chelsea, Liverpool e Arsenal, per citarne alcuni), fino ad arrivare addirittura alla Juventus che sogna di ricongiungere i fratelli Marcus e Khephren Thuram. L’Inter è ‘protetta’ da un contratto che scadrà solo nel 2028 e da una clausola di rescissione fissata a 85 milioni di euro.

Calciomercato Inter, piace Lookman: affare non semplice con l’Atalanta

Ad ogni buon conto, il presidente Marotta non ha intenzione di farsi trovare impreparato qualora Marcus Thuram dovesse davvero lasciare Appiano Gentile in questa sessione di calciomercato. Secondo le informazioni raccolte da Interlive.it, i nerazzurri stanno guardando in casa Atalanta, più precisamente ad Ademola Lookman. Il bomber nigeriano ha caratteristiche simili a quelle di Tikus, con il quale condivide anche l’anno di nascita 1997, ma non l’ingaggio: quasi 6 milioni contro meno di 2.

Nonostante l’addio di Gasperini, con cui i rapporti erano ai minimi termini, la sua permanenza a Bergamo è tutt’altro che scontata. Dopo tre stagioni all’Atalanta si sente pronto per una nuova avventura, non necessariamente in Italia. Il club orobico lo valuta tra i 50 e i 60 milioni di euro, cifra che l’Inter potrebbe avere a disposizione dopo la cessione di Thuram, ma che l’Arsenal sembra intenzionata a pagara già adesso. Sempre in Inghilterra Lookman piace anche a Newcastle e Aston Villa, mentre in Serie A attenzione alla concorrenza di Napoli e Juve.