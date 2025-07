Nome a sorpresa per il post Dumfries: è un super talento spagnolo

Un tema caldo in casa Inter è il calciatore che potrebbe prendere il posto di Denzel Dumfries in caso di addio: occhio a un talento spagnolo

Il calciomercato a volte è fatto di novità e scelte improvvise, di quelle che cambiano il flusso della storia. La notizia di una clausola rescissoria così bassa nel contratto di Denzel Dumfries potrebbe essere proprio una di queste. Vi abbiamo spiegato nei dettagli come funziona e fino a quando è attivabile, ma a questo punto da qui al 15 luglio potrebbe davvero succedere di tutto per l’esterno a tutta fascia.

Dumfries ha giocato una grande stagione con la maglia dell’Inter, per cui diversi club potrebbero subito drizzare le antenne e portarlo dalla loro parte. Tra questi c’è il Barcellona, proprio quella squadra che Dumfries ha asfaltato in semifinale di Champions League e che il terzino potrebbe rendere ancora più incontenibile.

Occhio, però, anche agli interessi dalla Premier League e magari dall’Arabia Saudita, anche se Dumfries pare avere tutta l’intenzione di restare in Europa e ad alti livelli ancora per qualche anno. Insomma, l’Inter deve cautelarsi e non basterebbe il solo arrivo di Luis Henrique a rendere competitiva la fascia destra. Occhio a un altro profilo giovane, che ha un grande futuro davanti a sé.

L’erede di Dumfries è spagnolo: è un giovane talento che piace al Milan

Un nome che è stato proposto e potrebbe piacere non poco alla dirigenza dell’Inter è quello di Marc Pubill. Si tratta di un terzino di 22 anni dalla buona struttura fisica, bravo soprattutto nella fase di spinta e nel rilanciare l’azione. Nell’ultima stagione, ha giocato in Segunda Division con la maglia dell’Almeria totalizzando 36 presenze e mettendo a segno un gol.

Pubill è bravo nel dribbling e attento in diagonale e in fase di copertura: per questo, si tratta di uno dei migliori prospetti in assoluto nel suo ruolo. Anche Milan e Barcellona hanno avuto dei contatti con il suo entourage negli ultimi giorni, segno che lo spagnolo ha mercato dopo essersi messo in mostra agli Europei Under 21.

Il suo valore di mercato è ancora piuttosto basso, dato che potrebbe bastare una somma un po’ più bassa di 10 milioni di euro per accontentare le richieste dell’Almeria. L’Inter è tra i club interessati, anche se siamo ancora a livello dei sondaggi, in attesa di capire il futuro di Dumfries.