GAZZETTA DELLO SPORT – Questi i titoli dedicati all’Inter dal quotidiano milanese:

CONTE

Primo anno Inter con un pensiero fisso: decreto scudetto

Un anno ConTe

Antonio e Inter: passione e urla fra campo e tanto mercato

Ma in testa ha lo scudetto: non c’è spazio per vie di mezzo

Ausilio: “Non vendiamo Lautaro. Se parte è solo per la clausola”