Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza l’avvicinamento di Edinson Cavani al club nerazzurro. Il bomber uruguagio è in scadenza di contratto

L’Inter sta per cedere Mauro Icardi al Paris Saint-Germain a titolo definitivo. Il bomber argentino, che si legherà ai transalpini con un contratto quadriennale da 10 milioni di euro a stagione, raccoglierà l’eredità di Edinson Cavani. In Francia, infatti, sono sicuri del fatto che Leonardo non proporrà alcun rinnovo al bomber uruguagio in scadenza a giugno. Il futuro dell’ex Napoli potrebbe davvero essere a Milano, sponda nerazzurra.

Per il portale spagnolo ‘todofichajes’ il 33enne nativo di Salto sarebbe già molto vicino a dire sì alla società targata Suning. Possibile un contratto biennale se non triennale da 10 milioni bonus compresi per il ‘Matador’, che Conte insegue da diversi anni.

