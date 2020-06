Proposta Figc: i club che non rispettano il protocollo esclusi dalla serie A

Inter, la Figc potrebbe decidere di non far partecipare al proseguimento del campionato di serie A i club che non dovessero rispettare il protocollo sanitario. La questione verrà confermata o meno il prossimo lunedì

INTER FIGC AGGIORNAMENTO/ Il campionato italiano di calcio ripartirà dal 20 giugno con il recupero delle seguenti partite: Torino Parma e Verona Cagliari mentre il 21 giugno si disputeranno Atalanta Sassuolo e Inter Sampdoria, ma la decisione che potrebbe essere presa dalla Figc lunedì prossimo cambierebbe nuovamente le carte in tavola. Come ha spiegato Sportmediaset, i club che non rispetteranno il protocollo sanitario verranno automaticamente esclusi dal proseguire nel torneo. La decisione finale su questa ‘punizione’, verrà come detto deliberata lunedì prossimo. Intanto, nell’attesa, proseguono i controlli da parte degli ispettori della Procura, per segnalare eventuali violazioni che per ora non sono state trovate. Per tutte le altre news sul calciomercato dell’Inter CLICCA QUI

LEGGI ANCHE >>> Non solo Barcellona: anche il Real Madrid tenta Lautaro Martinez

In ogni caso nei prossimi giorni ci sarà un’incontro tra Gabriele Gravina e Roberto Speranza per valutare il nodo quarantena.